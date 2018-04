L’MVK*25 ACA segueix amb el seu bon camí

L’MVK*25 ACA continua apuntant alt. Stefan Ancion, cadet, va aconseguir ser desè, a menys de cinc minuts del primer, Oliver Avilés, a la Copa Catalana de BTT de Santa Susanna disputada aquest cap de setmana. En categoria júnior, Sergi Martin va acabar 19è tot i haver patit problemes tècnics. Per la seva banda, Jordi Gómez no va poder acabar a causa d’una forta caiguda i Oriol Sebastià va patir uns problemes mecànics que li van impedir acabar la prova. Per altra banda, Arnau Burgos va ser 40è. En categoria Màster 40, Jordi Gomez va ser 35è, Àlex Bellera 36è i Carles Turné, 39è.

Tot això va passar en una prova en què Avilés va destacar en solvència des del principi en les zones tècniques. En categoria femenina, la victòria va ser per Sandra Santanyes. La propera prova de la Copa Catalana serà a la Vall de Lord el darrer cap de setmana d’aquest mes d’abril.