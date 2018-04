Segona victòria d’Alomà a les lles Fèroe

Robert Alomà va guanyar ahir contra Olaf Berg de les Illes Fèroe la tercera partida del Campionat individual dels Petits Estats. El jugador va debutar amb una victòria davant Renato Frick de Liechtenstein i va perdre la seva segona partida contra el luxemburguès Fred Berend.

«La tercera ronda va ser molt estratègica. Vaig tornar a sorprendre el rival en la preparació, ja que es va confondre de variant i de bon començament va obtenir la iniciativa. Després mitjançant un sacrifici de peó vaig anar incrementant l’avantatge, però en un moment donat no vaig trobar la seqüència correcta per guanyar i vaig donar alguna oportunitat al rival. Finalment a les acaballes del joc, Berg es va deixar un detall tàctic i ja no tenia res a fer», explicava.

Dam Ziska i Igor Efimov segueixen primers amb un ple de victòries. Alomà és quart, a mig punt de Berend i a un de Ziska i Efimov. Avui jugarà amb Belzo Krzysto, de Jersey.