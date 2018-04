Janitskin seguirà en presó provisional fins al 31 de maig

L’entorn del periodista i polític ultranacionalista Ilja Janitskin, extradit d’Andorra a Finlàndia el passat divendres, va manifestar-se a Hèlsinki per denunciar «el tracte inhumà que el pres està rebent de les autoritats finlandeses». Malgrat que l’advocat a càrrec de la defensa, Alfons Clavera, ahir encara no havia pogut parlar amb Janitskin ni els seus pròxims, va poder saber que des que va ingressar a la presó finlandesa «hauria deixat de rebre la medicació necessària per tractar el càncer que pateix i que ahir hauria estat sotmès a un judici a porta tancada». De fet, segons va informar el rotatiu local Yle, després d’aquesta audiència, el tribunal del districte d’Hèlsinki va ordenar que el polític ultranacionalista segueixi detingut i en presó provisional. La data límit que els fiscals tenen per presentar càrrecs és el proper 31 de maig.

Cas paral·lel al constitucional

Mentre Finlàndia avança en el seu procés judicial –que persegueix diversos delictes, entre els quals destaquen el d’incitació a l’odi, calúmnia, blanqueig de diners o robatoris de propietat intel·lectual–, Clavera segueix a l’espera d’una resposta del Tribunal Constitucional, on el passat divendres va presentar un recurs d’empara i del qual encara no ha rebut «cap feedback», va lamentar. Tot i així, Corts va notificar-li just ahir que la resolució de l’extradició era ferma i que desestimava la suspensió cautelar d’aquesta mesura que Clavera havia sol·licitat al tribunal de primera instància mentre el TC no valorés el recurs d’empara.

L’advocat defensor mantindrà el procés judicial que pot acabar a Estrasburg si el TC desestima el seu recurs

De tota manera, l’advocat va assegurar que «si el seu client ho vol, la intenció és anar fins al final i arribar a Estrasburg». Si el TC no admet a tràmit el recurs d’empara, la defensa s’acollirà al recurs de súplica per poder anar al Tribunal Europeu de Drets Humans. «El procés podria allargar-se entre tres i quatre mesos, però si el tribunal europeu ens acaba donant la raó en els defectes processals el Govern haurà de fer front a una sanció econòmica pels danys morals causats al meu client», va avançar l’advocat de la defensa. Pel que fa a la petició d’asil polític que havien entregat al Govern, «ha decaigut i l’Executiu ja no es pronunciarà», va sentenciar.