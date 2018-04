Espot deixa la denúncia per violació en mans de la Batllia

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va assegurar ahir en declaracions als mitjans que el Govern «pròpiament no té constància» de la denúncia per violació i altres agressions contra un membre del Cos de Bombers que, com va avançar EL PERIÒDIC, havia formalitzat una dona el passat 19 de març en referència a uns fets que haurien tingut lloc el 12 de març.

El ministre va explicar que «entenia que la dona hauria fet la denúncia oportuna al Cos de Policia i que aquest hauria actuat i fet les investigacions pertinents». De fet, com va relatar a aquest rotatiu la mediadora social de l’ADA, Elvira Geli, ella va acompanyar l’afectada a posar la denúncia i opina que l’atenció rebuda per part dels agents durant el tràmit va ser «correcta», però que hi va haver «entrebancs» per aportar proves al principi. La denunciant va fer constar que tenia converses al mòbil amb el presumpte agressor, però la Policia no va intervenir les converses del seu telèfon fins al dimecres de la setmana passada, 11 d’abril, tres setmanes després de la denúncia. Tot i així, Espot va apuntar que li constava que «el Cos de Policia havia fet la seva feina i que la dona havia estat degudament atesa i acompanyada».

Obertura d’un procés judicial

Segons Espot, quan finalitzin les investigacions policials, «l’expedient es judicialitzarà i serà un batlle qui dirà si considera que hi ha indicis suficients per continuar amb la tramitació d’aquesta causa o si s’ha d’arxivar». De tota manera, el Govern no mourà fitxa fins que hi hagi una resolució ferma de la justícia. Si es dona el cas que la Batllia inicia unes diligències prèvies i cita el bomber implicat a declarar en qualitat d’acusat, segons va avançar Espot, «li obrirem un expedient disciplinari i el suspendrem a l’espera de la resolució que posi fi a aquest procés penal». El titular d’Afers Socials, Justícia i Interior va insistir que «la decisió l’haurà de prendre la justícia» i que en funció d’aquesta «el ministeri al seu càrrec adoptarà les decisions disciplinàries que corresponguin».