L’Audiència rebutja la petició de llibertat de Besolí

L’advocat i polític de Sant Julià Joan Besolí seguirà en presó preventiva, igual que el seu company de cel·la Sandro Rosell, després que la magistrada de l’Audiència Nacional Carmen Lamela denegués ahir per cinquena vegada la seva petició de llibertat i la de l’expresident del Barça. La jutge espanyola va rebutjar la demanda, com ja havia fet en anteriors ocasions, pel risc de fuga que encara existeix.

L’exconseller lauredià està sent investigat per crear empreses amb les quals Rosell presumptament hauria blanquejat a Andorra 6,5 milions d’euros de la venda de drets de partits de la selecció brasilera. Des que va ingressar a la presó madrilenya de Soto del Real el passat 25 de maig, ja han passat més de 300 dies i Besolí seguirà en presó preventiva perquè la jutge instructora del cas considera que les possibilitats econòmiques de l’exconseller incrementen el seu risc de fuga i que això li permetria fins i tot emportar-se el fill que té malalt.

A més, Lamela creu que de quedar en llibertat l’advocat lauredià podria amagar o destruir proves, ja que encara no ha conclòs la investigació i podria caure en reiteració delictiva perquè tant ell com la resta operen «dins d’un grup organitzat de persones que són investigades també per altres països com els Estats Units o Suïssa».