Els padrins lauredians s'apunten a teatre

La gent gran de la parròquia laurediana tornarà a pujar sobre l'escenari per representar una nova obra de teatre, la setena que sorgeix arran de la posada en marxa del taller ara fa uns anys. El proper diumenge 22 d'abril, a partir de les cinc de la tarda a l'Auditori Rocafort, els padrins interpretaran una obra titulada 'L'escapada', l'argument de la qual gira al voltant de la rutina en una residència d'avis i per trencar-la els protagonistes s'organitzaran per donar lloc a situacions noves i divertides.



Aquells que hi vulguin assistir pagaran una entrada simbòlica de dos euros i la recaptació es destinarà íntegra a l'Associació d'afectats d'autisme d'Andorra (Autea). La creació d'un espot publicitari per conscienciar la població o la posada en marxa de nous projectes formatius per a professionals i famílies seran les iniciatives a les quals Autea destinarà els diners recollits. “És molt important potenciar la socialització de les persones amb autisme i explicar a la gent que no són diferents i que també necessiten sentir-se acompanyats, tenir amistats i viure experiències”, ha recordat la vocal d'Autea, Inés Martí. La consellera de Social, Francesca Barbero, ha explicat que ha estat la corporació la que ha proposat destinar la recaptació íntegra per l'associació i que sempre que poden col·laborar ho fan.



Amb l'objectiu de promoure l'envelliment actiu de la gent gran i seguint amb la feina que es realitza cada setmana al taller de memòria, el comú ha tornat ha tirat endavant les olimpíades interparroquials de la memòria. La sisena edició de les Memolimpíades se celebrarà el proper 26 d'abril i comptarà amb la participació de 60 padrins de totes les parròquies, menys la d'Encamp, una xifra d'assistents molt semblant a la d'anys anteriors. Al llarg de tota la jornada, que començarà a les deu del mati i que s'allargarà fins les cinc de la tarda, els participants s'enfrontaran a proves individuals de memòria visual, auditiva, en moviment, lògica matemàtica i, com a novetats d'enguany, proves tàctics i olfactives.