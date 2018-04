Prop de 250 alumnes i professors prenen part a la 17a Jornada de les ciències

Aconseguir que els alumnes de segona ensenyança s’interessin per la ciència, i aprofundir en els coneixements dels alumnes de batxillerat científic perquè puguin plasmar el que estan estudiant amb casos del dia a dia. Aquests són dos dels objectius prioritaris de la Jornada de les ciències que ha tingut lloc al llarg d'aquest dimecres al centre de formació professional d’Aixovall. Hi han participat prop de 250 persones, entre alumnes (uns 210) i docents, procedents dels tres sistemes educatius.



Precisament el fet de convocar en un mateix esdeveniment joves i professors de l’ensenyament francès, andorrà i espanyol, és un dels elements que ha destacat d'aquestes jornades el director del departament de Sistemes Educatius del Govern, Marc Jover. Els alumnes es barregen als tallers proposats, “perquè es coneguin i tinguin visions diferents per tractar el mateix problema, la mateixa resolució del taller”, ha plantejat. També és una experiència positiva per als docents, que són els que s’encarreguen, ja des del mes de setembre, de preparar aquests tallers científics: “és una forma gratificant de compartir experiències, maneres de treballar”, ha destacat el professor del col·legi Sant Ermengol, Joan Antoni Alfaro, que ha reconegut que és un projecte que porta força feina.



Alfaro, juntament amb tres professors més, han estat els encarregats de preparar el taller de matemàtiques. Aquestes 17es jornades s’han centrat en l’evolució de l’univers, i en conseqüència en el creixement infinit. Per aquest motiu, en el cas del seu taller s’han centrat en la geometria fractal i el creixement de les espècies animals, “dos objectes que tenen un creixement infinit una mica especial”, ha explicat.



En el marc d’aquesta Jornada de les ciències ha tingut lloc, al vestíbul del centre d’Aixovall, la primera Trobada de joves científics, adreçada als alumnes de segona ensenyança (i equivalent), també dels tres sistemes. S’han presentat gairebé una desena de projectes científics que aquests alumnes han estat treballant a l’escola. Una experiència que ha tingut un retorn molt bo, ha celebrat Jover, i que es repetirà en properes edicions de les jornades.



Un dels alumnes que ha participat a aquesta trobada, Pol Castillo, de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp, ha explicat que en el seu cas s’han centrat en parlar de l’oxidoreducció, l’extracció d’ADN, la desnaturalització de proteïnes i un treball físic sobre acceleració i resistència. Han fet presentacions davant alumnes de batxillerat i també de formació professional.



Tots els participants en aquesta trobada han rebut premis simbòlics per part de FEDA, patrocinadora de l’esdeveniment.

Aquest dimecres a la tarda les jornades es clouran amb la conferència oberta a tothom del reconegut doctor en matemàtiques i professor titular en ciències computacionals a la Universitat de Màlaga, Francisco R Villatoro. Serà a les 19.30 hores, la sala d’actes de MoraBanc, i tractarà sobre 'El destino del universo: hacia el infinito y más allà'.