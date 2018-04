Aliments per reforçar la memòria i aportar energia

La dietista Maria Josep Rosselló ha estat la convidada a la primera xerrada del cicle per a la gent gran, que organitza el departament de Benestar Social del comú ordinenc. Sota el títol 'Menjar bé i beure per tenir energia', ha explicat a la Casa Pairal, davant una vintena de padrins, quins són els aliments que milloren la memòria i també els que aporten més energia, per afrontar amb forces el dia a dia. Rosselló ha destacat la importància que els padrins beguin líquids per estar ben hidratats i contribuir així a millorar la salut en general del cos. Ha recordat que a mesura que ens anem fent grans absorbim pitjor els nutrients del que mengem i ha exposat que per mantenir actiu el cervell cal donar-li glucosa, que trobem a les patates, pa o pasta. També ha defensat la ingesta de proteïna, per exemple la que proporcionen els ous.

El cicle de xerrades per a padrins planteja diverses temàtiques d'interès per a les persones grans, amb l'objectiu d'incrementar la seva qualitat de vida i reduir alguns dels dolors i patologies comunes d'aquestes persones en edat avançada.



La segona conferència tindrà lloc el proper 17 de maig, i anirà a càrrec de la psicòloga Eva Bosch, que amb la xerrada 'Com funciona i es desenvolupa la ment humana' parlarà sobre algunes de les malalties neurodegeneratives més comunes. Després de l'estiu es reprendran les sessions, amb el podòleg Isidre Baró i el farmacèutic Carles Pérez com a conferenciants convidats.