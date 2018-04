El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ha organitzat avui la 17ª Jornada de les Ciències centrada en l’evolució de l’univers i el creixement infinit. S'han reunit més de 160 alumnes i 15 docents de batxillerat dels tres sistemes educatius i, com a novetat, també s'ha fet una trobada de joves científics de segona ensenyança. L’objectiu és que els alumnes de les diferents escoles del país intercanviïn experiències per tal de desvetllar el seu esperit crític en tallers de biologia, geologia, matemàtiques, física i química, així com la plasmació del seu interès per la ciència i els coneixements amb casos del dia a dia. Els més joves han exposat al vestíbul del Centre de formació professional d’Aixovall projectes de temàtiques diverses que prèviament havien treballat a classe.



El director del departament de Sistemes Educatius del Govern, Marc Jover, ha destacat la importància que els joves «es coneguin entre ells i tinguin visions diferents per tractar el mateix problema». Aquesta trobada també ha estat una experiència positiva pels professors, que són els encarregats d’organitzar els tallers des del mes de setembre. «La preparació comporta molta feina i reunions, però és molt gratificant i enriquidora», ha dit Joan Antoni Alfaro, professor de matemàtiques del Col·legi Sant Ermengol d’Andorra la Vella. El professor de ciències de Tercer d’ESO de l’Escola Sagrada Família d’Escaldes, Emili Vergés, ha explicat que, malgrat que a l’exposició només hi va poder anar un grup de voluntàries, tota la classe ha participat en l’article divulgatiu i el disseny de l’experiment. Mariona Ardeu i Ariadna Lladó, dues de les seves alumnes, han reconegut que havien après «moltes coses» noves i «ens hem desenvolupat en el món de la ciència». Segons ha dit Jover, la trobada de joves científics va tenir un «retorn molt bo» i es repetirà en les properes edicions.

Premis per a tots

En total s'han presentat una desena de projectes i hi hagut guardons per a tothom: 250 euros i premis simbòlics per part de FEDA, patrocinador de l’esdeveniment. El projecte dels alumnes de la Sagrada Família ha tractat d’un cultiu bacterià fet amb iogurt i han utilitzat microscòpia i PH del medi. «Hem comprovat el què prèviament havíem trobat a la literatura. A més, hem analitzat proteïnes del iogurt, el PH, les temperatures i les textures. El format per explicar el treball és un article científic», ha explicat el seu professor. I ha afegit: «estic segur que tots han aprés i gaudit molt». L’article, redactat pels alumnes, es pot trobar en català i anglès. Per altra banda, Pol Castillo, de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp, ha explicat que en el seu cas s’han centrat en investigar sobre l’oxidoreducció, l’extracció d’ADN, la desnaturalització de proteïnes i un treball físic sobre l’acceleració i resistència.



Les ponències de l’acte han anat a càrrec del reconegut doctor en matemàtiques i professor titular en ciències computacionals a la Universitat de Màlaga, Francisco R. Villatoro, qui també ha destinat una conferència a alumnes i professors dels diferents centres escolars. La jornada acabarà amb una ponència oberta a tots els públics sobre el destí de l’univers, l’infinit i el més enllà.