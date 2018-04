Inici dels treballs per garantir l’accés a Sant Esteve

Les màquines han començat a treballar a la pista forestal que va des de Cellers a Moror, al Pallars Jussà, per donar accés directe als veïns del municipi de Sant Esteve de la Sarga afectats per l’esllavissada del Castell de Mur que va matar un matrimoni que viatjava en el seu cotxe. Amb aquesta pista es vol evitar que els veïns hagin de fer més d’una hora i quart de camí per la carretera de pont de Montanyana.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñe, ha dit que el gruix dels treballs d’aquest pas alternatiu quedaran enllestits aquesta mateixa setmana. Reñe hi ha afegit que paral·lelament s’està treballant en l’avaluació tècnica de la zona de l’esllavissada (LV-9124) per poder començar a retirar la massa de roques i pedres amb les màximes mesures de seguretat. Aquestes tasques seran llargues i costoses. Del punt de l’esllavissada s’hauran de retirar uns 5.000 camions de runa.

L’alcalde de Castell de Mur, Josep Maria Mullol, ha recordat que un bon accés és necessari per al desenvolupament de les activitats agrícoles i ramaderes dels pobles, per poder circular el transport escolar i pel moviment de turistes a la zona de Mont-rebei o l’Aragó, entre altres.

A la pista forestal s’hi estan realitzant tasques més manuals de retirada d’arbres amb desbrossadores i tasques més complexes amb màquines. L’objectiu és deixar la pista sense pedres ni forats a la calçada i amb l’amplada necessària per poder-hi circular amb garanties. Un dels punts més complicats, un barranc, es canalitzarà per evitar la formació de fang i que els cotxes rellisquin o es quedin clavats. Aquestes obres han de deixar un pas àgil i segur donat que els veïns hi hauran de circular durant molts mesos donada l’envergadura de l’esllavissada.

Aquesta pista forestal surt del poble de Cellers i arriba fins a Moror, on s’agafa altre cop la carretera local que porta a nuclis com Sant Esteve de la Sarga, Estorm o Alzina. Els veïns de la zona recorden esllavissades en aquest mateix indret però cap d’aquestes característiques. Josep Ramon Montsó, veí de Cellers, ha recordat que l’incident ha arrasat també l’ermita de l’Espluga de Mur.