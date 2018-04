La lesió de Verdú complica les previsions de la federació

Marc Visa, director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí, considera que la lesió que va sofrir Joan Visa fa un parell de dies és «un pal important». Aquesta lesió el deixa en un procés de recuperació d’uns vuit mesos. Verdú pateix un esquinç d’alt grau dels lligaments lateral intern i creuat anterior. Per tant, ara s’han trencat els plans i quan Verdú torni a la competició, «ens trobarem en una època al màxim nivell» i «les previsions no són massa optimistes». En aquest sentit, podrà tornar a esquiar «al màxim nivell, si tot surt bé, al mes de gener però podria estar al 100% cap al mes de març». En aquest context, «recuperar la forma de nivell on l’havíem deixat serà complicat», explica. «L’únic que suposa aquesta lesió és que complica els objectius, però Verdú ha mostrat de sobres del que és capaç».

«L’objectiu és confrontar-se amb el top-30 del món, fet que és complicat, sobretot perquè aquests no fallen». L’esportista estava fent una sessió de bicicleta quan en un tram mullat va caure, va fer un mal gest al genoll, segons ha explicat el mateix esquiador, i se li va quedar travat, provocant la lesió. «La bicicleta forma del nostre dia a dia, és un element que utilitzem per entrenar, així com els patins de línia o de gel o algunes activitats a la muntanya», comenta el tècnic. «Un accident el pot tenir tothom», afegeix.

L’andorrà serà operat en aproximadament un mes, quan hagi baixat la inflamació de la zona afectada, al genoll dret. «Es podria fer d’aquí a tres setmanes», després «hi ha un temps per la mobilitat i treballar amb els fisioterapeutes» amb l’objectiu de «poder anar recolzant la cama i enfortint-la». No es calçarà els esquís «fins al sisè o el setè mes, abans ni de broma». «El lligament ha d’estar bé i musculat abans de posar-lo a la neu», recorda.