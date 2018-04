Esteve i Mijares, també campions d’Andorra de gegant

Un web sense voluntat informativa no és gens útil

L’espanyola Mirentxu Miquel va guanyar la prova amb un temps d’1.41,48 i, per tant, Mijares es va classificar a 1,80 de la vencedora. Segona andorrana i setena a la cursa va ser Laura Arnabat. Laia Robert va tancar el podi andorrà, sent 12a de la prova.

Per El Periòdic

