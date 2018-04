El Govern licita la fase 2 de la rehabilitació del Rosaleda

El Consell de Ministres va aprovar ahir la licitació de la fase 2 dels treballs de conservació, posada en valor i rehabilitació de l’antic Hotel Rosaleda. Aquest edifici emblemàtic serà la nova seu del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, i acollirà diverses dependències del Departament de Cultura, com són Patrimoni Cultural, la Biblioteca Nacional, i el Servei de Política Lingüística. Els treballs licitats ahir contemplen la realització d’instal·lacions diverses com són les elèctriques, de climatització, de contra incendis, i d’il·luminació. També s’hi faran els acabats de les parets interiors i dels sostres, dels paviments, així com de la fusteria i la pintura. La licitació es fa mitjançant concurs públic nacional i la data límit per a la presentació de les ofertes finalitza el 25 de maig.



La rehabilitació d’aquest hotel és un projecte destacat, que s’inscriu en la política del Govern de conservar i donar ús als edificis del seu patrimoni. Suposa un repte important pel fet de convertir les seves instal·lacions, de gran valor històric, en un immoble públic amb equipaments diversos. Les obres es van iniciar al gener de 2016 i aquest mes de juny es donarà per finalitzada la 1a fase que ha comportat l’enderroc de l’edifici annex, el reforç estructural , el sanejament de les zones interiors malmeses, i l’enderroc dels espais interiors. La previsió és que l’edifici sigui totalment operatiu durant la tardor de 2019.



El pressupost global de l’obra és de 4.047.499,96 euros.