L’A abandona la ‘comissió BPA’ perquè la considera un «fracàs»

El Grup Parlamentari Liberal ha anunciat avui que abandona la comissió especial de vigilància i prevenció de risc per l’estabilitat financera –coneguda com la comissió BPA– perquè considera que no s’han complert els objectius pels quals es va crear. El president del grup, Jordi Gallardo, ha assegurat que en un futur tampoc es compliran i atribueix «el fracàs de la comissió» als obstacles que han tingut des d’un principi per accedir a «informació clau i sensible». L’ens es va crear el juny del 2015 arran de la caiguda de BPA per analitzar les causes de la crisi i, més endavant, per proposar i aplicar mesures de prevenció i de protecció del sistema financer del país.



Una de les iniciatives que s’ha emprès en aquest sentit és l’adhesió al Fons Monetari Internacional (FMI), que s’està gestionant sense el suport de l’oposició. Gallardo ha reiterat el malestar de la seva formació pel full de ruta que ha emprès l’Executiu amb l’organisme internacional, «sense tenir en compte el treball de la resta de consellers de la comissió».



En els últims 15 dies, la comissió s’ha reunit dues vegades. Abans d’aquestes sessions, l’última s’havia celebrat el juny de l’any passat. Gallardo va criticar la manca d’activitat d’aquest mecanisme, recordant que des que es va crear, ha convocat una vintena de compareixences. La «poca transparència» de què van parlar Gallardo i la també consellera liberal i membre de la «comissió BPA», Judith Pallarés, obligaran a presentar unes «conclusions molt genèriques i supèrflues». Encara és incert quan es presentaran les conclusions ni de quina manera s’elaboraran. Segons Gallardo, s’haurien d’elevar al ple abans de l’estiu.



L’A, doncs, es compromet a contribuir en la redacció del dossier que resumirà el treball fet en el marc de la comissió. Per això, els dos representants del partit assistiran a la propera reunió. Encara s’ha de concretar la data de la pròxima trobada, però ja se sap que un dels punts de l’ordre del dia se centrarà en la definició del com i el quan presentar les conclusions al Consell General. Gallardo va subratllar que abans del trencament liberal ja hi havia qui volia marxar de la comissió.