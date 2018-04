Indemnitzacions laborals a la baixa

Que el nou codi de relacions laborals impulsat pel Grup Parlamentari Demòcrata permetrà un acomiadament no causal més barat ja és conegut perquè els mitjans se n’han fet ressò. Posar números i casos reals a la qüestió, però, facilita entendre quin impacte tindrà la nova llei en el dia a dia dels treballadors del país. A resposta d’una pregunta de la consellera socialdemòcrata, Rosa Gili, el Govern calcula que un treballador que cobri el sou mitjà (2.050 euros) i que porti 15 anys en una mateixa empresa cobrarà en cas de ser acomiadat de forma no causal i sense que hagi de treballar els dies de preavís estipulats per llei una indemnització de 31.100 euros amb la llei actual. Amb la nova, la xifra es reduirà a 27.000 euros. És a dir, l’empresa s’estalviarà 4.000 euros en concepte d’indemnització per fer fora el treballador.



Si mirem el mateix cas però amb un salari de 1.000 euros les xifres varien a 15.166 euros amb la llei actual i de 13.166 amb la nova. Dit d’una altra manera, amb la proposta demòcrata l’empresa pagarà dos mil euros d’indemnització menys en cas d’acomiadar un empleat de forma no causal.



La parlamentària també demanava conèixer els canvis pel que fa als diners a percebre en cas d’un treballador que portés 15 anys de servei que se l’acomiadés de forma injustificada o improcedent i que no el fessin treballar els dies de preavís amb un salari mensual de 2.050 euros. En aquest cas, el total mínim a percebre seria actualment de 46.140 euros, front als 33.750 euros mínims que preveu la nova legislació. Aquí la diferència augmenta i força i arriba als 12.390 euros menys per aquest tipus d’indemnitzacions.



En el mateix cas però en una persona amb un salari mensual de 1.000 euros cobraria a dia d’avui 22.5000 euros i només 16.458 amb la proposta de codi de relacions laborals de DA. En aquest darrer exemple, per tant, la rebaixa que rebrà l’empleat és de 6.000 euros.