Olla de pressió basca

El RETAbet Bilbao s’ho juga tot i anirà a mort. El MoraBanc Andorra es trobarà aquest diumenge a les 12.30 del migdia un Bilbao Arena que serà una olla de pressió, o almenys aquesta és la voluntat del club basc, que està fent una crida a l’afició perquè vingui a mostrar el seu suport incondicional i que aposta per vendre les entrades a un preu quasi regalat, a sis euros per als socis i a deu per als no socis. Volen que el MoraBanc sigui víctima de l’afició perquè l’equip, després de perdre aquesta jornada contra el Divina Seguros Joventut per 84 a 56, necessita la victòria per mantenir la categoria. Cal tenir en compte, en aquest aspecte, que l’afició ja va ser decisiva en l’anterior partit, quan el Bilbao va guanyar a l’Herbalife Gran Canària per 92 a 78.

Per tant, els de Joan Peñarroya es trobaran un ambient hostil que potser, en paraules de Dejan Todorovic, serà «el sisè jugador». De fet, la premsa local també està fent una crida a l’afició i és precisament El Correo qui ha recollit l’opinió de diversos jugadors de l’equip on demanen explícitament un gran paper dels seguidors de l’equip, reconeixent que aquest seran extremadament rellevants.

A mort

En aquest rotatiu, el jugador mallorquí que milita al conjunt basc, Pere Tomàs, reconeix que perdre aquest cap de setmana «seria un pal terrible». «El que no pot passar és que l’Andorra ens vegi dèbils i s’aprofitin», remarca. En aquest sentit, també explica que «l’afició va estar fantàstica davant l’Herbalife Gran Canària», que «els va donar moltíssim» i que «no sap com agrair a la gent la seva feina perquè el suport era incondicional». «He estat en molts equips i això costa de trobar, tots a una som més forts. Diumenge ha de tornar aquesta química perquè el rival serà molt dur, però nosaltres ens juguem la vida», afirma.

Per la seva banda, Lucio Redivo es mostra en la mateixa línia: «Només ens val guanyar i no pot passar el mateix que davant el Joventut. El públic serà un factor molt a tenir en compte, sempre ens ajuden i calenta molt. Quan estem desendollats ens donen molta energia».

Axel Hervelle també confia en l’afició: «Miribilla és vital per nosaltres. Som un equip jove amb jugadors que necessiten sentir l’afició i que se senten més còmodes a casa. Necessitem a la nostra gent per seguir endavant».

En aquest sentit, Todorovic també és contundent: «No es pot perdre». «Davant l’Andorra donarem el primer pas cap a la salvació. Espero que la gent en aquesta ocasió també estigui amb nosaltres i ens ajudi a aconseguir la victòria perquè aquesta ciutat i aquesta afició es mereixen tenir un club a l’elit», creu. «L’afició és molt important, el seu suport és sempre increïble, són el sisè jugador i es nota quan estan amb nosaltres, no ens han deixat i espero que no ho facin», demana.

En aquest context, també cal destacar unes paraules del periodista Juan Mallo de El Correo: «Els jugadors es conjuraran per guanyar diumenge, trencar la mala ratxa i espantar els fantasmes. L’única formula possible és la de la unitat: equip i afició». Cada 15 dies, el pavelló congrega a més de 9.000 persones, inclòs si juga l’Athletic Club.

Jankovic no té por

Malgrat aquestes afirmacions, el jugador del MoraBanc, Vlado Jankovic ho té clar: «Jo estaria nerviós en aquesta situació però nosaltres necessitem igual que ells aquesta victòria». «Durant la meva carrera m’he vist en situacions molt dures, no serà una novetat per mi trobar-me en un ambient d’aquesta mena però sabem a on anem, hem d’estar preparats, hem de preveure com serà el partit a Bilbao perquè l’afició jugarà molt i hem d’estar preparats per lluitar contra això». «Volem quedar el millor possible, quarts, cinquens, sisens o setens, volem fer el record d’Andorra a l’ACB i quedar el millor que puguem. Queden partits durs i els voldria guanyar tots», afegeix.

Jankovic, per la seva part, també explica que tenen «sis finals» i «la de diumenge n’és una». «Estaria molt content si guanyéssim quatre dels sis partits», afegeix. En aquest sentit, si el MoraBanc és capaç de superar tots els partits que li queden a casa i aconsegueix una altra victòria, els objectius estan assegurats. El que queda clar, és que ells no faran un pas enrere. Però el MoraBanc no té por. S’haurà d’estar alerta a l’efecte Miribilla.