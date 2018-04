L’acusat de matar un turista rus a Soldeu al 2004 queda absolt

El Tribunal de Corts va absoldre ahir l’acusat d’assassinar un turista rus el desembre del 2004 en un hotel de Soldeu. La fiscalia demanava la pena màxima per a un assassinat: 30 anys de presó, però el tribunal de primera instància va rebutjar la petició i inclús va declarar d’ofici les despeses processals. L’acusat, un home de nacionalitat israeliana però d’origen ucraïnès, no va ser present en la lectura de la sentència com tampoc ho havia estat durant el judici que es va celebrar el passat 14 de desembre. En aquella ocasió, la defensa va al·legar que el seu client no havia pogut venir perquè estava malalt i ingressat en una clínica, a més que no comptava amb els recursos econòmics suficients per viatjar.

resolució una dècada després

Els fets es remunten més de 13 anys enrere. El 16 de desembre del 2004, un turista rus de 48 anys, que es trobava al Principat amb la seva

Durant la investigació havia aparegut el vídeo d’un mafiós rus que s’atribuïa l’assassinat

amant, va ser sorprès a l’habitació de l’hotel de Soldeu on s’hostatjava per un desconegut amb passamuntanyes, que va atacar-lo i va clavar-li una ganivetada al tòrax i una altra a l’abdomen. La Policia, que va trobar una bossa amb roba i el ganivet dins d’un bidó molt a prop de l’hotel, va detenir el presumpte assassí sis hores després en el mateix hotel, on s’allotjava també amb la seva amant.

Proves de poca validesa

Durant el judici, l’advocat de la defensa va sostenir que les proves demostraven que era innocent i que el seu client havia vingut al Principat perquè estava contractat com a persona de seguretat en un congrés de russos. Tot i així, el metge forense que va comparèixer a la vista oral va explicar que les ganivetades que va rebre el difunt estaven fetes expressament per matar i, segons la fiscal, l’acusat hauria estat contractat per una màfia russa per assassinar el rus.



Tot i que la Guàrdia Civil va realitzar una prova d’ADN a la rasqueta amb què l’assassí havia obert la porta de l’habitació, mai va poder confirmar-se que coincidís amb el del presumpte assassí perquè aquest no va permetre que se li practiqués la prova.



Durant l’any que l’acusat va estar en presó preventiva, va aparèixer una altra prova que podria haver-lo deslliurat de la culpabilitat però a la qual la fiscalia no va donar cap credibilitat. Un mafiós rus, l’octubre del 2005, va fer arribar un vídeo –que estaria manipulat segons la Guàrdia Civil– a les autoritats andorranes en què s’atribuïa l’assassinat.