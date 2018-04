Alomà empata després d’una partida molt dura

El jugador d’escacs Robert Alomà va disputar ahir la quarta ronda del Campionat dels Petits Estats que se celebra a Klaksvík, localitat de les Illes Fèroe.

Segons explica el jugador, «va ser una partida molt dura, un altre dia amb una jornada maratoniana de més de cinc hores de joc» contra el jugador de Jersei Belzo Krzystof. «A priori era inferior en el rànquing no obstant això, s’ha de demostrar al taulell. Al començament semblava que havia quedat força bé, però després vam fer diversos canvis de peces i no vaig veure una forma clara de seguir. Vaig intentar sacrificar un peó per compensació, a priori semblava interessant però el blanc es va defensar bé. Finalment als destrets de temps vaig cometre una errada i el meu rival va obtenir una posició guanyadora. Així mateix, no va veure la forma correcta de guanyar i va poder salvar mig punt», explica.

Helgi Ziska i Igor Efimov segueixen encapçalant la competició, ambdós amb quatre punts gràcies a les victòries de la jornada d’ahir.

A un punt i mig es troben els perseguidors, Fred Berent i l’andorrà, que podria pujar al podi. Demà jugarà la cinquena ronda contra Ziska, jugador local i un dels líders de la competició.

A la jornada d’ahir, els competidors van poder relaxar-se amb una visita guiada proposada per l’organització, fet que va servir per desconnectar de la tensió del joc.