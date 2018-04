Última oportunitat per als júniors d’anar a Hèlsinki

L’equip júnior de la Federació Andorrana de Natació té aquest dissabte 21 d’abril el tercer Trofeu Internacional de Natació Gran Premi Diputació de Barcelona amb piscina de 50 metres amb cronometrador electrònic, la darrera oportunitat per fer les mínimes pel Campionat d’Europa Junior que es disputa a Hèlsinki al mes de juliol.

Lea Ricart competirà en els 50 papallona i en els 100 lliures, Jordan Lecoq en els 50 esquena i en els 100 braça, Patrick Pelegrina en els 50 esquena i en els 50 lliures, Laia Rodríguez en els 100 lliures i en els 50 papallona, Marc Monteiro en els 200 lliures i en els 200 estils.

Per altra banda, aquest diumenge es disputa el Trofeu Sant Jordi Infantil organitzat per Club Esportiu Mediterrani a la piscina Josep Vallès i hi participaran Anna Isal, Roland Tolo, Yann Lecoq, Aleix Ferriz i Sergi Villarreal.