Ple de victòries de tots els equips de l’ENFAF

Les noies de l’ENFAF Crèdit Andorrà sumen el triomf en cadascuna de les categories. En categoria sènior, van aconseguir un triomf a domicili per a l’equip sènior de l’ENFAF Crèdit Andorrà, que es va endur la victòria del camp del Mollerussa per 1 a 3.

Pel que fa al juvenil, van guanyar fora de casa a l’Ullastrell CF golejant-lo per 0 a 8. En cadets, golejada també per a l’equip cadet que aquest cap de setmana va superar el Valls Atlètic per 6-1. Les andorranes van basar la victòria en la seva superioritat a nivell tècnic i també desactivant la forta pressió amb la qual van sortir les catalanes.

L’equip femení de futbol sala va guanyar davant el Puigcerdà (1-5). Les andorranes van emportar-se els tres punts a casa gràcies a un partit molt complet. Les infantils-cadets i les benjamines-alevines també van vèncer.