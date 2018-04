SDP denuncia l’estat de l’entrada al Pas de la Casa

sDP vol denunciar el «llastimós estat» de la carretera d’entrada al Pas de la Casa des de la rotonda d’accés tant al Túnel d’Envalira com a la vila, arribant a França. La formació va enviar ahir un comunicat on també es critica que el Comú d’Encamp i el Govern hagin deixat «degradar» les artèries viàries principals del Pas de la Casa.



En l’escrit, els progressistes inclouen diverses fotografies dels forats que hi ha al paviment de la carretera. «Els forats del carrer Catalunya i altres vies de la vila no només sinó un problema pels conductors sinó també pels visitants vianants que, després de dies de pluja i neu, són profusament esquitxats pels vehicles que circulen intentant sortejar els forats del paviment», apunta el comunicat.



Pel que fa a la justificació de les nevades, SDP considera que «l’excusa ja no s’aguanta». La formació assegura que el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, vol convertir el Pas en un «outlet de baixa categoria» i que està menystenint la vila amb el «silenci complagut del Comú d’Encamp».



La nota fa un balanç de l’evolució del Pas durant els últims set anys de Govern de DA i arriba a la conclusió que el grup demòcrata no ha estat capaç de «trobar solucions». Concretament, SDP assegura que «només han fet que deixar degradar la situació».



solucions urgents / El comunicat acaba reclamant solucions urgents, una demanda que prové dels progressistes d’Encamp i el Pas de la Casa. «Els forats s’han de tapar, els carrers s’han de deixar en les condicions adients per acollir els turistes que ens visiten i l’accés al Pas des de la rotonda que envia visitants francesos cap al Túnel d’Envalira s’ha de dignificar», afirma la formació a l’escrit. A més, la nota acaba dient que si la relació del Govern de DA amb el govern francès fos «tan bona», «la carretera nacional francesa estaria en unes condicions adequades».