El PS organitza un debat obert sobre polítiques d’igualtat

La Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (JSA) organitzarà el 5 de maig a partir de les 17.00h, al centre cultural la Llacuna d’Andorra la Vella, un debat obert a tothom centrat en les polítiques d’igualtat. S’abordaran els drets de les dones, els de les persones amb diversitat funcional, els del col·lectiu LGBTI i es parlaran de polítiques d’immigració.



«Primer creiem que és un tema d’actualitat. Tant des del Govern com des de la societat se’n parla i pot ser una bona oportunitat», va argumentar Pere Baró, coordinador de la JSA. En segon lloc, el jove socialdemòcrata va recordar que fa un any es va començar el llibre blanc de la igualtat. «Però no sabem res més i la idea és reactivar el debat, veure en quin punt està i tenir més informació sobre el tema», va afegir Baró.



També es debatrà «la qüestió socioeconòmica». «La meitat dels residents francesos i un terç dels andorrans tenen feines qualificades, però si ens fixem en els portuguesos i els espanyols, un 85% i un 66% tenen feines poc qualificades», va comentar Baró.