El temps d’espera a Urgències passa de 44 a 63 minuts en un any

El temps d’espera mitjà al servei d’Urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HNSM) va ser de 63,34 minuts durant el mes de febrer, mentre que durant el mateix mes de l’any passat, els pacients havien d’esperar una mitjana de 44,21 minuts per ser atesos. El Govern va fer públiques ahir les dades, que responen a la pregunta sobre l’estat del servei formulada per la consellera del PS, Rosa Gili. El temps d’espera del mes de gener encara va ser més alt, amb una mitjana de 73,28 minuts, molt superior als 47,68 minuts que es registraven el mateix mes de gener del 2017.



Pel que fa a la falta de personal, l’Executiu va admetre en el mateix text que es tracta d’un problema que ve de lluny. «El fet que la plantilla arrossegui de forma crònica un dèficit de professionals dificulta una planificació estable i a llarg termini que també insereix en la incorporació dels nous professionals».



El Govern assenyala la dificultat de trobar professionals que es vulguin desplaçar a Andorra per treballar a l’HNSM i considera els torns de 12 hores «un inconvenient» per a la contractació de metges a temps parcial amb altres feines. A més, també menciona com un dels motius que expliquen el dèficit de metges al servei el «lent procés de selecció», que ha fet perdre alguns dels professionals durant els tràmits, tal com s’informa a l’escrit. L’altra raó que explica la manca de professional sanitari són les baixes de malaltia o maternitat. Segons el Govern, són difícils de cobrir per la seva temporalitat i imprevisió.

Mesures per solucionar el dèficit

El Govern també va respondre a la pregunta de Gili sobre les mesures que s’estan prenent per posar fi al dèficit de personal. L’Executiu està ampliant les fonts de captació de professionals en l’àrea assistencial, concretament, a l’hora de buscar metges. Fins ara només es publicaven les ofertes de feina als col·legis, a les associacions professionals i al web del SAAS. Ara també es fa a través del portal Infojobs.



Una altra mesura que destaca el Govern és la modificació del Decret d’acreditació, que permet que els metges d’urgències no hagin de ser especialistes per poder treballar. «Poden tenir la titulació de medicina i acreditar cinc anys mínim d’experiència en el servei d’Urgències», s’explica al document. També hi ha un canvi de categoria professional dels metges d’urgències, que queden al mateix nivell que altres especialistes. Pel que fa als torns, ja hi ha l’opció de fer torns de 24 hores en comptes de 12.



L’escrit també fa esment de la mitjana d’hores que han treballat els metges durant l’any passat. La mitjana és de 163 hores al mes. Quan la plantilla estigui completa i passi dels 25 als 31 professionals necessaris, els facultatius haurien de treballar 148 hores mensuals.

L’Executiu nega que vulgui privatitzar el SAD

-El Govern assegura que és innecessari privatitzar el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) perquè ja es disposa de prou recursos públics com per oferir les prestacions actuals.

-Cal puntualitzar que el Govern, en cap moment, diu explícitament que en un futur no caldrà privatitzar el servei.

-El que deixa clar és que «fins al moment actual, el Govern està en disposició, amb els recursos al seu abast, de prestar el servei que té encomanat», s’explica al document publicat ahir al web del Consell General.

-L’argument que utilitza l’Executiu respon a la pregunta formulada per la consellera liberal Judith Pallarés sobre l’organització i estructuració del SAD.