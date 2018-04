El Govern modificarà el sistema de deduccions de guanys

No és la primera vegada que el ministre de Finances, Jordi Cinca, posa sobre la taula la necessitat de modificar el sistema actual de deduccions de guanys de l’Impost de Societats i establir uns topalls mínims perquè les societats que tinguin beneficis hagin de tributar, però ahir ja ho va donar per fet. Almenys, en el bloc de deduccions que es van incloure el 2012 per mirar de reactivar l’economia, les que tenen una base conjuntural. Això són les que s’apliquen per exemple, per noves inversions o per creació de llocs de treball. «Aquestes segur que han de ser repensades i modificades», va afirmar Cinca en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la qual es va donar a conèixer la recaptació de l’Impost de Societats del 2016 i l’evolució que ha tingut des de la seva implementació el 2012.



Segons les dades del Govern, fa dos anys es van recaptar 30 milions d’euros (el 2015 van ser 35,9 milions) després d’aplicar deduccions per valor de 26 milions (el 2015 van ser 24,6). De fet, es va detallar que les deduccions suposen, tots els anys, deixar de recaptar entre 21 i 27 milions d’euros i per tant, si s’eliminessin aquestes deduccions conjunturals, la recaptació podria incrementar-se entre 39 i 44 milions.

Moment de canvi

Segons Cinca «ara és el moment de fer-ho» i cal introduir un concepte clau: «No pot haver-hi cap societat amb bases de tributació positives que no acabi contribuint en l’erari públic». El ministre considera que «aquesta no és la vocació», si bé va deixar clar que això no implica eliminar-les del tot, sinó adaptar-les. «Hem de continuar tenint eines per incentivar allò que ens convingui en cada moment en funció de l’economia o de qualsevol altre àmbit», va exposar. Cinca no va descartar poder incloure noves deduccions, per exemple per patrocinis esportius, però sempre «fent una avaluació» per evitar que «acabéssim no recaptant res».



Cas a part serien les deduccions per evitar una doble imposició interna o a nivell internacional. En aquest cas va indicar que la reflexió ha d’anar per separat i que les accions a emprendre han de ser «diferenciades» de la resta. «No podem fomentar que per un mateix fet generador es pagui dues vegades. És un principi bàsic d’un model fiscal i hem de ser curosos». Amb tot va deixar clar que «ho haurem d’analitzar» i més, tenint en compte que caldrà diferenciar les deduccions que intenten evitar la doble imposició interna de les que són per doble imposició internacional. «Aquí ja tenim altres mecanismes. Avui evitar que la gent tributi dues vegades per un mateix fet generador ho hem de canalitzar cap als convenis de no doble imposició i primar els països que han volgut signar aquests convenis amb Andorra».

Balanç

D’altra banda, el director general del departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, va explicar que el 2016 unes 2.600 empreses van tancar els exercicis amb resultats positius i això ha generat gairebé 600 milions d’euros. En canvi, 2.700 van obtenir resultats negatius per un valor global de 333 milions. En el balanç dels cinc anys, del total de tributacions negatives pendents d’aplicar, més del 50% de l’import total s’acumula entre 60 obligats tributaris.



Pel que fa al nombre d’obligats tributaris, fa dos anys van ser 5.769, mentre que el 2012 eren 4.812. Quant al nombre de declaracions presentades, el 2013 se’n van tramitar 5.115 i el 2016, 5.921. Les declaracions es van efectuar majoritàriament de manera presencial, tot i que l’evolució de les regularitzacions en línia ha passat del 20% el 2013 a més del 45% el 2016.

Es liciten treballs de millora a tres escoles d’Escaldes-Engordany i Encamp

El Consell de Ministres va aprovar ahir la convocatòria de 3 concursos públics per a la realització de treballs de millora en 3 escoles del país: l’escola francesa de primària d’Escaldes-Engordany , la de Fiter i Rossell també a Escaldes-Engordany, i l’escola del Pedral d’Encamp. En referència al primer centre escolar es construirà una nova zona de patis en una superfície total de 1.167,67m2. Respecte als treballs que es faran a l’escola de Fiter i Rossell, aquests consisteixen en la construcció d’una escala d’emergència exterior i en la reforma d’espais a les 3 primeres plantes que permetran redistribuir alguns espais. Els treballs de millores en l’accessibilitat licitats avui per realitzar a l’Escola Francesa de primària d’Escaldes-Engordany s’emmarquen en la 2a fase de les obres previstes en aquesta escola. Consisteixen, entre d’altres, en la instal·lació de diverses plataformes que permeten superar els diferents desnivells que existeixen al centre escolar i s’eliminaran ressalts i graons en paviment. Així mateix, s’habilitarà un nou ascensor exterior que millorarà l’accessibilitat a la part de l’edifici on se situa la biblioteca de maternal, sala de dansa i gimnàs.