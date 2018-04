Gyotaku: la tècnica del peix sucat en tinta

Emma Regada, l’artista andorrana que un dia esculpeix en pedra, l’altre forja el ferro i el següent fa una performance, va tornar a sorprendre ahir com a guanyadora del concurs del col·lectiu Àgora per a la realització de la litografia de Sant Jordi d’aquest any. Regada va participar de manera anònima, juntament amb altres cinc artistes en la competició i ahir es va fer públic el disseny guanyador, Busca el teu drac, conegut fa alguns dies.

La jove va explicar que va utilitzar la tècnica gyotaku, però també, xilografia en fusta i estampació de tela. «La primera és una tècnica japonesa que és l’estampació d’un peix, els posen tinta i simplement els estampen sobre el paper, queda amb un efecte de fòssil i es marquen les escates. Aquí es coneix poc, la vaig descobrir al taller de gravat d’unes companyes i se’m va acudir que la cua del drac podia ser així», va explicar. Tot seguit va rememorar el peix que va anar a buscar a la peixateria: «Crec que era un lluç», va dir entre riures.



Segurament els japonesos no utilitzin el lluç per al gyotaku, les escates no van quedar prou marcades i Regada va acabar perfeccionant el resultat desitjat amb xilografia, la clàssica estampació per fusta que també té origen a l’Àsia oriental, en aquest cas a la Xina.

«Volia sortir del mite del cavaller que salva la princesa , la idea és que fos un dibuix en el que tothom pogués imaginar, crear la seva pròpia llegenda», va explicar Regada. «A Busca el teu drac no és la princesa que fuig, sinó que la princesa busca l’animal que fa por i és la metàfora d’afrontar les pors», va detallar.



L’escala de la peça també està feta amb xilografia mentre que el vestit de la princesa, vermell, el va aconseguir a través d’una estampació en tela. «També simbolitza la rosa de Sant Jordi», va aclarir Regada.



La làmina estarà disponible a la paradeta del col·lectiu de la plaça del Poble el dia de Sant Jordi a un preu de 10 euros, íntegrament per a l’Àgora. També hi haurà una sèrie limitada a un preu una mica més alt encara per definir que estaran fets a mà per l’artista, perquè siguin làmines úniques per a col·leccionistes. Les que sobrin es podran trobar a la llibreria La Puça. Àngels Mach, membre del col·lectiu Àgora, va descriure la làmina de Regada com «la peça que tothom voldria tenir al menjador de casa».



Des del col·lectiu van explicar que segueixen la tradició d’encarregar una làmina per Sant Jordi des del 1999 i que ben aviat esperen poder fer una petita exposició amb les de totes les edicions. La fórmula del concurs va ser implementada aquest any a proposta de La Xarranca, que ha estat a càrrec, fins ara i durant un any, del secretariat de l’Àgora.