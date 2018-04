Els aliments enfilen l'IPC del març fins a l'1,2 %

Al seu torn, els principals grups de l’IPC que contribueixen a moderar la inflació anual del mes de març respecte el mes anterior són el d'esbarjo, espectacles i cultura, que disminueix un 3,8% (1,9 punts inferior a la mesurada en el mes de febrer), i el de transport amb una variació positiva del 1,1% (1,4 punts inferior a la registrada al mes anterior), per la disminució en el preu dels vehicles de segona mà.

Els principals grups que provoquen que la variació anual del mes de març superi en un punt la inflació anual enregistrada el mes de febrer són el d'aliments i begudes no alcohòliques, amb una variació del 3% (1,9 punts superior al’enregistrada al mes de febrer), a conseqüència de l’augment dels preus dels aliments i el de begudes alcohòliques amb una variació de l'1,5%.

Les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern mostren que la variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) en base 2017, corresponent al mes de març del 2018 és de l'1,2% (març 2017: 2,9%), de manera que la inflació anual acumulada en els tres primers mesos de l’any se situa en el 0,3%. D’altra banda, la inflació subjacent s’incrementa en el 0,7% anual en relació al mateix mes de l’any 2017. La variació anual del mes de març del 2018 és de l'1,2% (febrer 2018: 0,2%), com a resultat de les variacions observades en els grups de béns i serveis que componen l’IPC.

Per El Periòdic

