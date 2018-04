Tombada la proposta del PS per canviar el sistema electoral

La proposta del PS d’eliminar la figura del cònsol menor i de modificar la llei electoral per donar més representivitat a les minories dels comuns s’ha quedat en un no-res. Ahir, tal com es preveia fa un mes, quan es va fer pública la proposició de llei, el Consell General va tombar el text. La iniciativa només va comptar amb els vots a favor del grup liberal. Pere López, portaveu socialdemòcrata, esperava que SDP donés suport a la proposta, però, davant la seva sorpresa, el progressista Víctor Naudi es va mostrar contrari a subscriure una modificació electoral «sense consens ni debat previ amb els comuns». Amb 20 vots en contra i sis a favor, es va tancar la porta a un possible canvi del règim electoral.



El cap de Govern, Toni Martí, va defensar l’status quo del sistema electoral reiterant que el cònsol menor té més funcions que les de substituir el cònsol major, com ara la «funció d’assistència i de representació». El líder a l’Executiu va lamentar que l’oposició es mostri «molesta» amb tot allò que mostra una «especificitat» a Andorra. «La figura del cònsol menor els fa nosa, la de la subsíndica potser també, i la del coprincipat, tot i que no els ataca directament, el posen en dubte dia rera dia en algunes declaracions», va etzibar Martí. Dirigint-se al liberal Ferran Costa, li va dir que més que reformista, és un «iconoclasta».



Martí va aprofitar per retreure al PS els motius que, segons ell, han dut a la presentació de la proposició i el fet que es vulgui modificar la llei amb una disposició final d’una altra llei. «Em sembla impropi d’una grup polític seriós. El sistema electoral no es pot canviar per la porta del darrere només perquè a vostès no els hi hagin anat bé les dues últimes eleccions comunals. Mai vaig sentir parlar d’això quan governaven els comuns d’Andorra la Vella i Encamp».



El demòcrata Ladislau Baró va posar sobre la taula la possibilitat que el PS entrés una proposició legislativa sense debat previ i «una mica de puntetes» perquè passés una mica «amagada» la voluntat d’interferir en una «qüestió bàsica del funcionament dels comuns com és l’autogovern». López va assegurar que va parlar amb els comuns i que hi ha un ampli descontentament amb la «sobrequalificació de les majories» i els «semiregnats comunals».



El president del PS va posar d’exemple del Comú de Canillo, que fa dues legislatures que governa sense cap conseller a l’oposició perquè cap partit a la minoria ha arribat a obtenir el 20% dels vots que es necessita per entrar a la corporació. López va recordar que el PS va aconseguir un 15% dels vots i va quedar fora dels comuns. El conseller va fer una comparació amb la legislació catalana, on cal un 3% per entrar a la Generalitat i un 5% per tenir representació als ajuntaments.

Picabaralla entre Naudi i López

SDP va rebutjar la iniciativa del PS, fet que López va encarar amb sorpresa, entenent que el vot els anava en contra perquè la formació progressista no té respresentació a cap parròquia com a partit propi. «Els espera una llarga vida fora dels consells de comú», va dir López a Víctor Naudi, d’SDP.

Martí preveu una aliança entre L’A i PS

«Avui he notat que es prepara la gran aliança». El cap de Govern, Toni Martí, va deixar anar aquesta frase després de constatar el suport dels grup liberal a la proposició legislativa presentada per Pere López, del PS. La irònica sentència va provocar algunes rialles al Consell General.

Una Constitució que Martí no va votar

«Vostè no va votar la Constitució. Que últimament sigui l’abanderat del text, no deixa de sorprendre», va apuntar el liberal Jordi Gallardo. Martí va criticar la modificació de la llei electoral perquè perjudicaria l’autogovern dels comuns contemplat a la Carta Magna, segons va assegurar.