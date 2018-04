Les sicav continuaran sense tributar les plusvàlues

La modificació de l’Impost de Societats (IS) es va aprovar ahir sense tenir en compte les cinc esmenes de l’oposició. Així, els Organismes d’Inversió Col·lectiva (OIC) –les sicav– continuaran sense tributar pels seus rendiments i plusvàlues. També es va tirar endavant l’eliminació dels règims especials per complir amb les exigències de l’OCDE i l’homologació fiscal amb la UE. La modificació de la llei es va aprovar amb els vots a favor de DA, SDP, els consellers d’UL+Independents de la Massana i la consellera Sílvia Bonet. Els vots en contra van ser dels liberals, i les abstencions, del PS.



«Per què els que tenen un petit negoci han de tributar i els que constitueixen una OIC i hi posen els seus estalvis no ho han de fer amb els rendiments que en treuen?», va formular el president del PS, Pere López. Jordi Cinca, ministre de Finances, va admetre que s’han de buscar mecanismes per evitar que societats i grups familiars controlin les OIC. Tot i això, va destacar que només una minoria de les OIC són sicavs i que Andorra ha de continuar apostant per la competitivitat de les entitats financeres que ofereixen plans d’inversió perquè els clients no hagin de marxar a l’estranger per aconseguir aquest servei.