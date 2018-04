Pallarés denuncia que s’embarguen ajuts socials

DA va desestimar l’esmena presentada pel grup liberal per fixar com a inembargables els diners provinents de prestacions socials. Tal com va afirmar la consellera d’L’A, Judith Pallarés, un grup de saigs va denunciar que s’estan embargant aquests ajuts. «És una disfunció. Les ajudes que es donen són necessàries per a la subsistència de les famílies i no per pagar deutes», va subratllar la liberal. El ministre d’Afers Socials i Justícia, Xavier Espot, va comentar que la mesura proposada no tenia cabuda a la llei de serveis socials i sociosanitaris que es debatia ahir a la cambra. En tot cas, s’hauria d’afegir a la llei d’embargaments, segons va apuntar el demòcrata.



D’altra banda, es van aprovar els canvis de barems a l’hora de concedir prestacions econòmiques. Així, els béns mobles i els actius financers es comptaran conjuntament. «La llei de serveis socials converteix les prestacions en caritat. La modificació és fruit de l’arrogància d’un Govern que vol canviar lleis per la porta del darrera per amagar retallades», va dir Gerard Alís, del PS.