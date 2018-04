El CRAJ concedeix prop de 30 llicències de joc més en un any

Les llicències de joc que atorga el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) han passat de les 164 a les 192 del 2016 a l’any passat. És a dir, es van concedir 28 llicències més, el que suposa un augment del 20%. Xavier Bardina, director del CRAJ, va explicar a aquest rotatiu que l’increment es deu a la major difusió de la llei del joc i a la rebaixa de la taxa que han de pagar els establiments interessats a sol·licitar la llicència.



Si abans els locals que volien organitzar concursos, rifes o loteries de promoció havien de pagar prop de 500 euros, des del 2016 la taxa es va fixar en 30 euros anuals. Aquesta quantitat permet fer fins a sis sortejos cada any. «Això fa que molts establiments s’animin i que cada vegada és comerços ofereixin loteries promocionals per atreure més clients o fidelitzar la clientela que ja tenen», va comentar Bardina. Del 2016 al 2017, un total de 37 operadors nous van demanar l’autorització. Aquests operadors són, majoritàriament, botigues ubicades a l’eix comercial d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella.

Loteries promocionals

El tipus de llicència que més es va concedir d’un any a l’altre va ser, justament, la que permet fer loteries promocionals. L’increment va ser de prop del 30%. Mentre el 2016 es van atorgar 83 llicències, la xifra durant l’any passat va arribar a les 111. Pel que fa a les autoritzacions per a concursos, es va mantenir en 12 l’any. Les destinades a participacions de loteria també van sumar 11 tant el 2016 com el 2017, i les llicències per a rifes van passar de les dues a les quatre. Les llicències per a quintos tradicionals es van mantenir més o menys estables –de 13 a 14–, i les rifes benèfiques van disminuir. Si l’any 2’16 es van donar 43 llicències, l’any passat se’n van donar 40.



Bardina considera que aquest increment anirà a més en els propers anys perquè el teixit comercial «cada vegada és més conscient que els sortejos els poden donar molts avantatges», va apuntar el director del CRAJ.

El superàvit del CRAJ es redueix un 65% del 2016 al 2017

-La liquidació pressupostària de l’any passat del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) al qual EL PERIÒDIC ha tingut accés constata que el resultat de l’execució del pressupost va disminuir en un 65% respecte a l’any anterior.

-Tot i que es va registrar superàvit durant els dos anys, la xifra va decréixer significativament, dels 103.500 euros als 68.000 euros de l’any passat.

-El principal motiu d’aquesta evolució és el 20% més de despeses assumides durant l’any passat. Es tracta, sobretot, de despeses de béns corrents i serveis –reparacions, materials i lloguers.

-D’altra banda, els ingressos també van créixer respecte a l’exercici anterior, dels 377.500 euros al milió d’euros.

-L’increment s’explica pels passius financers que es van ingressar per a les fiances dels operadors que van optar a la licitació del casino (700.000 euros), pel preu de retirar el plec de condicions (33.000 euros) i per la llicència que es va atorgar per al bingo, de 50.000 euros,