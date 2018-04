Els permisos de residència i treball creixen un 3,1%

Els permisos de residència i treball, a 31 d’octubre de l’any passat, van augmentar un 3,1% respecte el mateix dia de l’any anterior. Són dades que va fer públiques ahir el Departament d’Estadística relatives al tercer trimestre del 2017, segons informa l’ANA. Durant aquest període s’han acordat un total de 1.220 autoritzacions inicials, amb una variació positiva respecte al mateix període de l’any 2016 del 7,1%.



Pel que fa als permisos de residència i treball, se n’acorden 595 i 379 de residència simple, amb una variació anual del +25,8% i -17,1%, respectivament. El nombre d’autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres (97 autoritzacions) disminueix un 8,5% respecte al mateix trimestre de l’any 2016. Les autoritzacions en vigor a 31 de desembre del 2017 són 43.993, amb una variació anual positiva de 2,9%. Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball, són 34.313, amb una variació anual positiva del 3,1%, i les de residència simple són 7.954, amb una variació anual de l’1,3%.

Menys visitants

D’altra banda, durant els mesos de gener i febrer d’aquest any han entrat al país 1.344.367 persones, un 0,5% menys que durant els dos primers mesos de l’any passat. La variació anual de visitants ha crescut un 1,2% per al mes de gener i ha disminuït un 2,2% el mes de febrer.



Pel que fa a l’entrada de vehicles, n’han entrat al país durant els mesos de gener i febrer 651.559, fet que suposa una variació percentual nul·la respecte als dos primers mesos del 2017, un 3,6% respecte al mes de gener i un 3,3% menys respecte el mes de febrer.

L’IPC dels aliments augmenta un 1,2% al març

Els aliments i les begudes no alcohòliques han patit un augment de l’IPC de fins a l’1,2%, una variació del 3% (1,9 punts superior a l’enregistrada el mes de febrer), a conseqüència de l’augment del preu dels aliments. Aquestes dades es van fer públiques ahir al web del Departament d’Estadística del Govern. Aquest és el grup de productes més afectat pel creixement anual d’aquest impost. En general, la inflació anual acumulada en els tres primers mesos de l’any se situa en el 0,3%, tal com registren les dades del departament.



D’altra banda, la inflació subjacent s’incrementa en el 0,7% anual en relació al mateix mes de l’any 2017. La variació anual del mes de març d’aquest any és del 1,2%, quan al febrer era del 0,2%. Això és resultat de les variacions observades en els grups de béns i serveis que componen l’indicador. A més, la variació anual de l’IPC d’Espanya de març se situa a l’1,2%i la de França del mateix mes se situa a l’1,6%.