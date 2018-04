MoraBanc convoca els nous emprenedors LAB Impact

MoraBanc i Ship2B ha obert avui el termini d’una nova edició de la presentació de projectes per participar en el programa de suport als emprenedors LAB Impact Andorra. Com en les edicions anteriors, poden optar tant emprenedors andorrans com estrangers, sempre i quan el seu projecte estigui relacionat amb el Principat. El LAB Impact Andorra prioritza també aquelles propostes que aportin un valor a la societat. El dilluns 7 de maig es farà una sessió informativa a la sala d’actes de MoraBanc per explicar amb detall el programa i resoldre qualsevol dubte.



Els projectes seleccionats rebran formació, mentoring amb experts, visibilitat i accés al finançament. De tots els inscrits, se’n seleccionaran quatre que, en una primera fase, rebran una formació semipresencial d’un mes per accelerar el seu projecte. Al final d’aquesta etapa es farà un workshop amb mentors a Andorra on els emprenedors defensaran els seus projectes. Un jurat triarà el guanyador final que accedirà a una darrera etapa amb formació i seguiment a Barcelona a l’ecosistema de la Fundació Ship2B.



Emprenedoria i Andorra

LAB Impact Andorra és un programa que respon a la voluntat de MoraBanc de donar suport al teixit d’emprenedoria del país, i als projectes que puguin tenir un impacte social al Principat. Enguany se celebra la quarta edició d‘aquesta iniciativa que l’entitat porta a terme de la mà de la reconeguda Fundació Ship2B amb seu a Barcelona.



Les aplicacions MyBeweeg, Andorra Marketplace i l’empresa de perfums personalitzats BeYou han estat alguns dels emprenedors que han realitzat el programa en els darrers anys.