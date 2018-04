Crèdit Andorrà, premi millor proveïdor de gestió de patrimoni

La publicació financera World Finance ha atorgat el premi World Finance Wealth Management al millor proveïdor de gestió de patrimonis d’Andorra a Crèdit Andorrà. Aquest premi reconeix les entitats innovadores que saben respondre a les exigències actuals del mercat en gestió patrimonial. Crèdit Andorrà ha informat que el premi posa en relleu la sòlida evolució del banc i ha ressaltat la seva fortalesa i lideratge, així com la seva capacitat d’implementar amb èxit el nou paradigma de negoci.



D’altra banda, el guardó també ha destacat l’enfocament al client en l’oferta de valor i l’elevada capacitat de l’entitat per entendre i donar una resposta proactiva a les necessitats i als objectius del client en banca privada i gestió d’actius. En aquest sentit, la publicació financera posa en relleu l’esforç de Crèdit Andorrà en innovació i transformació digital de productes i serveis per adaptar-se als canvis del mercat. Un exemple de lideratge innovador és Merkaat, el primer assessor en inversions digital d’Andorra. A més, World Finance remarca que Crèdit Andorrà té el reconeixement i la confiança dels seus clients.