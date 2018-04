Un 1,5% més d’alturgellencs resideixen a l’estranger

El nombre de persones empadronades a l’Alt Urgell que figuren com a residents a l’estranger és actualment de 4.595, segons el registre administratiu de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) a 1 de gener de 2018. La xifra és superior la d’un any enrere, al començament del 2017, quan n’hi havia comptabilitzades 4.499. És a dir, hi ha hagut un augment de l’1,52%, que en xifres totals són 96 persones més que l’any passat, segons RàdioSeu.



La dada de l’Alt Urgell és amb diferència la més alta de l’Alt Pirineu i Aran i ve condicionada, en part, perquè inclou el volum de població empadronada a la comarca però que viu a Andorra, o bé figura com a resident al Principat. En aquest sentit, d’aquests 4.595 registrats, 3.496 corresponen a la Seu d’Urgell, malgrat que la població empadronada a la Seu va augmentar durant el 2017, situant-se en 12.276 habitants, un 1,85% més que l’1 de gener de 2017. Tant a l’Alt Urgell com a les altres comarques pirinenques, la resta d’Europa és el destí preferent dels qui opten per marxar del país, mentre que a d’altres territoris catalans hi destaquen també destins més llunyans, com Amèrica i l’Àsia.



En tots els casos, a les comarques pirinenques, el darrer any ha augmentat la població que s’estableix a l’estranger, però de forma molt limitada. En el cas de la Cerdanya hi ha comptabilitzats 926 residents a l’estranger, un augment mínim del 0,31% respecte de l’inici del 2017. Del Pallars Jussà, n’hi ha 1.166; del Pallars Sobirà, 542; de l’Alta Ribagorça, 139; i de l’Aran, 477. Així, al conjunt de l’Alt Pirineu i Aran hi ha 7.845 persones empadronades que viuen en un altre país.



Quant a d’altres comarques veïnes, del Berguedà hi ha 1.049 veïns establerts a l’estranger; del Solsonès, 510; i de la Noguera, 2.338. Pel que fa justament a les comarques de la plana de Lleida, s’hi computen 11.971 expatriats, dels quals més de la meitat, 6.469, són del Segrià. La ciutat de Lleida ocupa el setè lloc de tot Catalunya, amb 5.160 persones. A la capital, Barcelona, n’hi ha 143.407; i al conjunt de Catalunya, 302.525.