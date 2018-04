L’Encamp inicia la fase d’ascens a Superlliga 2

Comença el moment decisiu de la temporada. El CV Encamp afronta a la localitat madrilenya de Pinto la fase d’ascens a la Superlliga 2. El Pavelló Príncep d’Astúries acull tres dies de competició, on els dos conjunts que arribin a la final pujaran a la segona categoria del vòlei espanyol.

Per El Periòdic

