Torna Sanvicente

L’equip d’estiu de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) es mostra com sempre ambiciós. Es troba competint entre l’elit mundial i aquest és un element motivador. Als habituals dels darrers anys, els germans Teixidó i Casal, en aquesta ocasió es produeix la novetat de Lluís Sanvicente com a corredor convidat. Si el seu rendiment és positiu en la prova que prendrà part a la Copa del Món, seguirà formant part del conjunt la resta de la campanya.

Els atletes andorrans seguiran ben presents als diferents calendaris de la Copa del Món. I a més volen tenir, com sempre, un paper destacat. «L’objectiu d’un equip nacional és competir al més alt nivell internacional, som ambiciosos», recorda Jaume Esteve, president de la FAM, remarcant que «busquem no només participar-hi, sinó una recerca de resultats, com hem estat fent». La temporada també tindrà com a punts destacats els Campionats del Món de Kinlochleven (Escòcia), on a dia d’avui només tenen el lloc garantit els germans Casal; i els Mundials de joves de Fonte Carreto (Itàlia). El seleccionador, Carlo Ferrari, exposa que a l’ens «tenim ambició i necessitat de tenir resultats».

Sanvicente: «Espero fer-me el meu lloc dins l’equip. Segons el resultat, si és bo, continuaré»

L’entrada de Sanvicente confia que no sigui només testimonial, sinó que «esperem que tingui bones sensacions i pugui ser seleccionat en proves futures». Participarà el 2 de juny a l’Ultra Sky Marathon de Madeira (Portugal). Després d’anys sense formar part del conjunt nacional, a la cursa lusitana « espero fer-me el meu lloc dins l’equip. Segons el resultat, si és bo, continuaré», afirma Sanvicente, tenint en compte els percentatges que assoleixi. Torna motivat. «Ho vaig deixar fa anys perquè vingués gent jove», però el canvi generacional no s’ha produït. Formi part de l’equip nacional o no, Sanvicente compta amb un calendari propi, que és compatible amb el de la Copa del Món. S’estrena a l’Ultra Trail Montsec, i té com a gran cita la Ronda dels Cims, que només ha estat capaç de finalitzar en una ocasió en les quatre vegades que hi ha participat.

A pel podi

Si hi ha un corredor andorrà que té serioses opcions no només d’estar al podi de les curses verticals, sinó també d’optar al títol, és Ferran Teixidó. Després d’un any complicat torna amb força. La temporada passada va haver d’aturar-se quan era el líder de la general, el que li va provocar replantejar-se les coses. Després d’un hivern on ha trobat la motivació en l’esquí de muntanya, «torno a començar amb moltes ganes», assegura. Tot just ara realitza els primers tests de la seva disciplina i està en el camí de «tornar a agafar l’estat de forma on vaig estar». El seu objectiu no és altre que optar al títol de les curses verticals: «Vull tornar a estar al davant. Cada vegada hi ha més nivell però sé que puc ser-hi».

La lesió que el va apartar de competir l’any passat el va deixar tocat. Fins i tot va pensar en la retirada. Però va tornar a motivar-se perquè «no volia acabar la meva trajectòria esportiva així». Només es planteja el present i «no vull ni pensar en una altra temporada». Aquesta, «si és l’última que sigui amb un bon regust de boca». El seu caràcter competitiu el fa ser conscient que en un futur «un dels motius per deixar-ho és que no pugui estar al davant».

El seu germà Xavi segueix competint a les proves de més llarga distància, al calendari de l’Sky Extra. La primera cita és el 12 de maig a la Transvulcania, a l’illa canària de la Palma, però la seva presència no és segura perquè a causa de la neu acumulada a les muntanyes del Principat els entrenaments no han pogut ser com desitjava i «no he acabat de prendre la forma», com admet el germà gran dels Teixidó. Aquest curs «m’ho agafo cursa a cursa, gaudir i ja veurem», sense posar-se pressió afegida: «No vull anar com l’any passat». Amb l’edat, «les coses cada vegada les vaig veient diferent. Abans era més obsessiu, ara vaig cursa rera cursa», i com la resta dels seus companys d’equip provarà d’estar el més al davant possible: «Tots els que estem aquí ens volem superar».

Sky Classic

Els Casal competiran un any més a les curses Sky Classic. Per a l’Òscar, «el més difícil que m’he trobat aquest any és trobar el punt de motivació per tornar a fer una altra temporada». És conscient del nivell que hi ha al circuit i «ja no és simplement buscar una posició, perquè cada cop és més difícil», perquè «hi ha més gent, més joves i està més professionalitzat». «S’ha de ser realista i fer un top 10 en qualsevol disciplina a nivell mundial és molt difícil», i més tenint en compte que «les regles del joc cada cop són més complicades per als que no som top mundial», puntuant només els 20 primers de cada cursa.

Per al Marc en aquest inici de curs «tot és motivació i ganes» i surt amb la intenció de «millorar els resultats de l’any passat. No només a nivell de classificació, perquè hi ha canvis que afecten als que no són top». Considera que «els temps és el més important. Si aconsegueixo això em donaré per satisfet». Els Casal seran els primers en debutar a la Copa del Món. Serà el 30 d’abril a la Yading Skyrun (Xina). També s’han trobat amb el problema de la neu a la muntanya durant la pretemporada, pel que bona part de la preparació l’han hagut de fer sobre asfalt. Tot i així en una prova com aquesta, per les seves característiques, «el més important és l’altura». Qui s’integra a l’estructura tècnica de l’equip és Fabrizio Gravina, que en anys anteriors havia treballat amb els germans Casal en la preparació i la logística.

Sense representants femenines i buscant nous talents

L’equip nacional, com els últims anys, torna a no tenir a cap corredora integrada al conjunt. Andrea Sinfreu és qui té més opcions de ser-hi en un futur, i fins i tot aquest mateix curs podria tenir alguna aparició. De cara al Mundial, «a veure si podem seleccionar una noia», assenyala Ferrari. Al mateix temps la FAM incideix en els joves per tal que puguin sorgir nous corredors per entrar a l’equip. «Estem treballant per trobar nois amb talent. Per formar part d’un equip nacional s’ha de tenir uns mínims, que de moment no trobem», indica el seleccionador, subratllant que «de corredors n’hi ha a Andorra, però s’ha de tenir una constància i nivell». Si algun de la quinzena d’atletes que formen part del grup poden ser en alguna prova del circuit mundial sorgirà del que facin al llarg de la temporada a la Copa d’Andorra.