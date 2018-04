Alomà cau derrotat davant el líder en solitari

A la cinquena ronda del Campionat individual de Petits Estats, que s’està disputant a Klaksvík (illes Fèroe), Robert Alomà va perdre contra el líder del torneig, el local Ziska Helgi Dam, que complica les opcions de podi per al jugador andorrà. «La partida ha estat molt complicada i en vàries fases he hagut de defensar una posició força incòmode», indicava Alomà, amb un rival que «ha jugat una idea que tenia preparada des de feia temps i m’ha costat trobar la millor forma de contestar». Tot i així, «la posició amb la parella d’alfils em semblava interessant, però ha començat a maniobrar i malauradament no he trobat la millor forma per poder defensar. Finalment ha anat incrementat l’avantatge i no he pogut fer res més». Alomà ocupa la quarta plaça i s’enfronta a la sisena ronda al xipriota Paris Klerides. Helgi, que suma un ple de victòries, és el líder en solitari.