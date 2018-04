L’estrella és Toni Bou

El Fener Boulevard d’Andorra la Vella ja compta amb una nova estrella. És la de Toni Bou, guanyador de 23 títols mundials de trial. Ahir, en un acte on va fer gaudir a la gent que s’hi va reunir amb una exhibició sobre la moto, es va destapar l’estrella amb el seu nom que queda estampada al terra del carrer.

El pilot resident es mostrava orgullós pel reconeixement que rebia i que quedarà per sempre. «Que et posin una estrella enmig del carrer, amb la teva firma, en un lloc tant especial em fa estar molt content», afirmava el de Piera, que està recuperant-se d’una lesió a les vèrtebres. «M’ho he fet en un moment en el qual he pogut salvar tots els campionats». Unes setmanes enrera es va imposar en el Mundial indoor. Al Campionat d’Espanya a l’aire lliure, de moment és líder, i segueix tenint cura de seguir els terminis. «Ha estat una lesió molt complicada i ara ens estem recuperant», per tant, «hem de tocar de peus a terra, és una lesió bastant greu i puc començar a anar en moto però em donarà problemes durant aquesta temporada. Hauré de fer molta preparació física per poder arribar al màxim bé possible a la propera carrera. Serà un any complicat, ho sabem, però podria haver estat una lesió molt pitjor. Hem tingut sort de poder seguir competint, que és el més important».

Bou: «Serà un any complicat, ho sabem, però podria haver estat una lesió molt pitjor. Hem tingut sort de poder seguir competint»

Pel seu estat físic, el Mundial acabat de guanyar «era un títol que pensava que el perdria», i per tot plegat, «l’he disfrutat d’una altra manera». Per les condicions com competia, «quan tens una lesió d’aquesta mena et dones compte de les coses». Mira el futur amb optimisme i afirma tenir «moltes ganes d’estar bé i recuperat». Al juny serà present al Gran Premi d’Andorra del Mundial, que «és una espina que tinc clavada de l’any passat i m’agradaria molt aconseguir la victòria aquí».

El proper serà Màrquez

L’estel de Bou és la segon que hi ha al Bulevard de les Estrelles. El primer va ser el d’un altre pilot resident, Cyril Despres. «En aquests inicis ho hem volgut fer dedicat al motor perquè són els anys on Andorra la Vella és la capital del motor amb els congressos de la Federació Internacional de Motociclisme», exposava la cònsol major d’Andorra la Vella Conxita Marsol. Considera del tot merescut aquest reconeixement, ja que Bou «és el campió més gran del món en motociclisme, qui té més títols», i «és una estrella merescudíssima». La pròxima a estampar-se serà la del pilot de MotoGP, Marc Màrquez.