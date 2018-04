Cerca i captura d’un protocol

El protocol d’atenció a les víctimes d’agressions sexuals que segueix l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell actualment segueix sense aparèixer. Han passat ja més de 72 hores des que EL PERIÒDIC el va demanar a l’hospital i va obtenir la resposta, gairebé 24 hores més tard, que «el protocol existeix però no és públic». Metges i infermeres consultats de dins i de fora del país van coincidir a estranyar-se del fet que un protocol d’atenció als pacients sigui confidencial: «És una contradicció», van assenyalar. Tot i aquesta confidencialitat, alguns professionals de la sanitat propers a l’hospital van assegurar que «existeix i consisteix en avisar al metge forense i deixar-ho tot a les seves mans».Les mateixes fonts van explicar que aquest procediment es va establir en un protocol redactat el 2001. Així ho recordava també la metge i antiga presidenta de la desapareguda Associació de Dones Migrants, Carmen Barbero, activa en aquella data: «Existia un protocol de violència domèstica, que potser incloïa també aquest tema».

Afers Socials s’ha reunit amb diferents entitats que han col·laborat en els procediments



Pregunta al Consell General

La consellera independent Sílvia Bonet va exercir com a infermera fins al 2006: «Nosaltres teníem un protocol a l’atenció primària en casos d’agressió sexual, per això no entenc què està passant amb aquest protocol que no apareix». Aquesta és la tercera confirmació de que existeix un codi de procediments. Precisament per aquesta raó, la consellera entrarà avui mateix una pregunta escrita a la Sindicatura per aclarir què està passant amb aquest protocol, «on és, si el personal està informat i si s’aplica», així com alguns altres detalls més concrets sobre el filtre i l’ordre del passos en l’atenció.



Afers Socials hi està treballant

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va assegurar que «existeix un protocol» i segons la Llei 1/2015 per l’eradicació de la violència de gènere i en el marc de l’àrea de polítiques d’igualtat que n’emanen, «s’està enllestint una gran guia que recollirà els protocols a seguir per tots els organismes i entitats que es poden veure involucrats en casos de violència de gènere». Amb aquest objectiu, Espot va explicar que el seu ministeri s’ha reunit amb diferents entitats, entre elles associacions de dones del país, les quals han col·laborat en l’elaboració dels protocols.

El ministre va posar com exemple el que s’aplicarà en l’atenció a la Policia i que preveu «una sala a part, atenció especialitzada per fer front al trauma, explicació dels drets d’assistència lletrada i d’accés als serveis de violència de gènere». Espot va explicar que quan la guia estigui enllestida, es presentarà al públic perquè «els ciutadans tinguin la seguretat que seran ben atesos i coneguin els procediments a seguir»