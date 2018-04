Per a tots els sentits

Un any més la plaça del Poble d’Andorra la Vella s’omplirà de parades de llibres i roses per celebrar la tan esperada diada de Sant Jordi. L’ampli recinte es convertirà en el principal atractiu de la jornada del proper 23 d’abril amb un total de 44 parades, dues més que l’any anterior. Els vilatans podran passejar-se per una plaça que farà olor de roses i estarà vestida de tots els colors per descobrir les últimes novetats editorials, fullejar llibres de segona mà i comprar roses vermelles o de molts altres colors i manualitats relacionades amb la festivitat, com punts de llibre o elements de la llegenda de Sant Jordi: dracs, prínceps o princeses.

Tothom tindrà el seu lloc i protagonisme al llarg d’una jornada que es preveu intensa i que es desitja assolellada i sense els ruixats típics del mes d’abril. S’iniciarà amb la signatura de llibres d’alguns dels guanyadors dels XXXVI Premis Literaris, que entre les 11.30 i les 12.30 hores seran presents a l’espai públic per donar a conèixer les seves obres.

A partir del migdia, una desena d’autors seran al recinte per signar exemplars dels seus llibres

La inauguració de la Fira de Sant Jordi, però, s’oficialitzarà a les 12.30 amb una cantada de la Coral de la Gent Gran de la capital a la pèrgola de la plaça on seran presents diverses autoritats, tant membres de la corporació d’Andorra la Vella com de l’Executiu: el mateix cap de Govern, els ministres Jordi Cinca i Olga Gelabert i la subsíndica Mònica Bonell, que faran una primera visita pels diferents estands de la mostra. A partir de les 13.00 hores serà el torn dels autors: Ludmilla Lacueva, Josep Dallerès, David Arrabal, Martín Blanco, Alex Puig, Carles Flinch, Marta Pons, Al·legra, Zoe, Núria Gras i Agustí Franch disposaran del seu espai i del seu moment d’or per firmar tants exemplars dels seus llibres com els demanin els lectors fidels, els compradors o també els encuriosits.

Malgrat l’abundància de lletres, a mitja tarda serà el moment d’amenitzar la jornada per deixar descansar la vista i l’olfacte i començar a complaure l’oïda. Just a les 18 hores els alumnes de l’Institut de Música es reuniran a la plaça del Poble per interpretar diferents peces musicals i acabar de fer agradable el passeig dels vilatans que s’aniran deixant caure pel recinte en sortir de la feina per poder gaudir de la diada de Sant Jordi.