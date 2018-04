Batalla judicial entre els sindicats de funcionaris i Sindicatura

Els sindicats ja havien avisat i un cop entrada a tràmit la reforma de la llei de la Funció Pública (ahir es va fer públic aquest pas al Butlletí del Consell General) sembla que estan decidits a complir amb l’amenaça: accions judicials contra Sindicatura per l’admissió a tràmit del projecte de llei de la Funció Pública. Així ho van explicar fonts sindicals a EL PERIÒDIC, recordant que la decisió es va adoptar en l’assemblea general celebrada el 24 de gener passat: si Sindicatura acceptava a tràmit la llei sense els informes preceptius necessaris, recorrerien als tribunals en considerar vulnerats els seus drets.



Els sindicats s’escuden en sentències anteriors en què els tribunals van reconèixer que per fer una modificació del text normatiu cal convocar la comissió consultiva i alhora, cal que entre la documentació que acompanyi la llei que s’entra a tràmit hi figurin els informes preceptius de la comissió consultiva, del consell de la policia i de la comissió consultiva de justícia. I en aquest cas, remarquen, hi ha un informe de la comissió consultiva que els representants sindicals no van signar i hi ha les actes del consell de la policia i de la comissió consultiva de justícia, però no els informes. I és que les mateixes fonts van indicar que aquests dos organismes es van negar a emetre els informes pel desacord amb la manera de procedir del Govern.

Falta de negociació

Els representants sindicats han denunciat des del primer dia que no hi ha hagut negociació per elaborar la nova llei, i critiquen que se’ls hagi negat aquesta possibilitat en la comissió consultiva, espai que creuen que ha de tenir aquesta finalitat. En canvi, des del Govern s’ha dit per activa i per passiva que la comissió consultiva «no és una taula de negociació sindical» i s’han mostrat crítics amb l’actitud dels sindicalistes.



Amb tot, una sentència del Tribunal Superior de Justícia que situa un argumentari del TC exposa que l’activitat «d’examen i d’emissió d’informes és un dels pocs mecanismes de participació, de representació institucional i de negociació col·lectiva... que la Llei ha previst de manera expressa com a via mitjançant la qual les organitzacions representatives dels treballadors de les administracions poden mantenir aquests tres tipus de relacions amb les administracions públiques».



Els diferents sindicals de l’administració pública, doncs, tenen pendent trobar-se amb el seu advocat per acabar de definir com formulen l’acció judicial. En principi donen per fet que la decisió d’anar als tribunals tirarà endavant de manera unitària, ja que com s’ha dit, la decisió es va adoptar per majoria en l’assemblea del gener.



Entrada a tràmit

Una setmana després d’anunciar-se que el Govern havia decidit entrar a tràmit la llei, ahir el Butlletí del Consell General va publicar la decisió de Sindicatura d’admetre a tràmit el projecte de llei i en va publicar el text complet. Un text que tan sols recull el primer redactat que es va fer i que ha comportat les protestes del funcionariat. Com es va dir, la desena de compromisos adquirits pel Govern per modificar la norma i millorar-la, doncs, queden en mans de les esmenes que pugui aprovar DA en el treball en comissió.



El primer període habilitat per tal que els grups parlamentaris presentin esmenes acaba el pròxim 11 de maig. Cal recordar que fins ara tant PS com L’A ja han anunciat que presentaran esmenes a la totalitat al text, SDP considera que s’hauria de refer el text de nou, mentre que els consellers d’UL i independents de la Massana estaven a l’espera de poder consultar el projecte per decidir quines accions emprenien.



L’exposició de motius qualifica el text de «revisió molt profunda» de la llei anterior i destaca els principals canvis com la distinció entre funcionari i treballador públic, o el canvi del sistema retributiu amb quinquennis i nous complements.