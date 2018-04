La memòria de James Kirkup retorna al Consell General

La memòria del desaparegut escriptor anglès James Kirkup serà de nou present al Principat amb l’exposició que el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports inaugurarà el proper 24 d’abril a la plaça i el vestíbul del Consell General per commemorar el centenari del seu naixement. Tot i que el també poeta i traductor va néixer a South-Shields el 23 d’abril del 1918, va estar vivint a la parròquia d’Encamp els últims vint anys de la seva vida, fins al 2009, quan va morir.

Per això, el Govern –amb la col·laboració del CG i el comú encampadà– ha preparat una exposició dedicada a l’escriptor anglès amb l’objectiu de promoure el patrimoni bibliogràfic i literari en el marc de les activitats organitzades per celebrar l’Any Europeu del Patrimoni.

La mostra, que es podrà veure fins al 22 de juny, consta de dues parts. Un a la plaça de davant de la institució, on s’instal·laran cinc mòduls amb tres plafons cadascun per presentar el personatge, la seva biografia i la seva obra. Mentre que al vestíbul del CG hi haurà unes vitrines on es podran veure objectes que van formar part de la seva vida quotidiana, entre els quals alguns provinents de la seva biblioteca personal.