Sistema de seguretat compartit entre Meritxell i Carlemany

Després que aquesta setmana el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet, donés a conèixer el sistema de seguretat que s’instal·larà a l’avinguda Carlemany, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ahir va confirmar que el que s’utilitzarà a l’avinguda Meritxell per impedir el pas de vehicles perillosos que puguin afectar la seguretat dels vianants serà el mateix. El mecanisme consisteix en unes barres col·locades a 30 centímetres del terra que punxen els pneumàtics i malmeten l’eix del vehicle per tal que el cotxe quedi bloquejat.

«Ja prevèiem un sistema de seguretat, però ara n’hem trobat un de nou que creiem que anirà millor per a tots», va apuntar Marsol. Tot i així, mentre que Andorra la Vella no haurà de fer una nova licitació per dur a terme aquests treballs, el comú escaldenc ja va avançar que si finalment es tira endavant amb aquest sistema s’haurà de licitar. Les dues corporacions volen planificar els mecanismes de seguretat de les travesseres aprofitant que estan remodelant els seus eixos principals.