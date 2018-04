Trobada per la candidatura olímpica Pirineus-Barcelona

L’INEFC Barcelona ha acollit avui la reunió anual ordinària de la Taula de Treball Permanent per a una Candidatura Olímpica d’Hivern Pirineus-Barcelona. La trobada, en què s’ha decidit continuar treballant per organitzar els Jocs amb l’horitzó de l’any 2030, la va presidir el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras.



Els treballs tècnics fets fins ara són favorables a la presentació de la candidatura d’acord amb els criteris establerts pel Comitè Olímpic Internacional (COI) en l’Agenda 2020 i tenint en compte les noves normes aprovades per a la selecció i organització de l’esdeveniment esportiu. La documentació es posarà ara a disposició dels integrants del grup de treball, així com del Govern de l’Estat, el Comitè Olímpic Espanyol i el proper Govern de la Generalitat. L’objectiu és tenir el consens institucional necessari per poder després comunicar al COI la voluntat d’acollir els Jocs l’any 2030.



Tot i ser coneixedors del calendari amb què es treballa, els membres de la taula van manifestar la voluntat que la comunicació sigui efectuada ràpidament un cop s’assoleixi el consens, perquè es pugui considerar fins i tot la petició dels Jocs del 2026.



Una candidatura de país

La taula de treball per a la candidatura Pirineus-Barcelona es va constituir fa un any amb la presència de les principals institucions públiques, esportives i empresarials d’àmbit català, sota el lideratge de la Generalitat de Catalunya, pensant en una candidatura «de país», segons va recordar Figueras. La iniciativa ha de comptar amb la complicitat dels alcaldes de Barcelona i del Pirineu català i la resta d’institucions.



Agafant el relleu a l’Ajuntament de Barcelona de forma acordada, i partir de les conclusions de la Comissió d’Estudi de la Candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern de Barcelona-Pirineus elaborada pel consistori, la taula de treball va fer l’encàrrec de realitzar un estudi d’oportunitats a la Federació Catalana d’Esports d’Hivern.