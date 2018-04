Protecció Civil es prepara per fer front al risc d’inundacions

Un hivern de nevades importants ha deixat grans acumulacions de neu a les muntanyes –sobretot entre els 2.000 i els 2.600 metres– i amb l’arribada de la primavera i l’augment significatiu de les temperatures es preveu que s’acceleri el desgel i que creixi perillosament el cabal dels rius. Per això, des del Departament de Protecció Civil, han decidit activar un dispositiu especial per fer el seguiment del procés de fosa de neu.

Control minuciós

Aquesta última setmana, Protecció Civil ja va començar a realitzar un reconeixement dels rius Valira del Nord i Valira d’Orient per tal d’identificar els punts més sensibles en cas d’un augment important dels cabals d’aigua, per exemple zones on la llera del riu és més baixa o ponts que els falta una mica d’alçada, sobretot en indrets com el Serrat o Arinsal. I precisament aquests punts seran objecte d’un seguiment acurat durant les pròximes setmanes. Els tècnics del departament, a més, van ocupar-se de deixar llestos els catorze punts de mesura del cabal del riu que hi ha repartits per tot el territori.

Els gruixos de neu són rècord en algunes zones del Principat, com a Sorteny, on encara en queden tres metres

Paral·lelament, Protecció Civil va iniciar un treball conjunt amb el Centre de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (Cenma) amb l’objectiu d’establir uns nivells de prealerta i alerta. I està previst que la setmana que ve la institució i l’organisme es reuneixin amb la resta de col·laboradors –entre els quals també hi ha Medi Ambient, Coex, Bombers i els comuns– per tal d’exposar els resultats d’aquest primer reconeixement i poder fixar un protocol a seguir en cas que es doni cert risc d’inundacions o es produeixi aquest fenomen, informa l’ANA.

Acceleració del desgel

De fet, la pujada de temperatures d’aquesta setmana ja va fer iniciar el desgel, que ha estat palpable en l’augment del cabal del riu sobretot a les parròquies centrals als vespres. Tot i així, el director de Protecció Civil, Francesc Areny, va destacar que de moment la situació és favorable perquè el bon temps fa que la neu es fongui progressivament. Marc Pons, expert del Cenma, va especificar que «la situació no és crítica però s’ha d’estar en alerta», ja que en cas de fortes pluges l’aigua de la fosa de neu s’ajuntaria amb la fosa provocada per la pluja i a la pluja en si.

De fet, en algunes zones del país hi ha gruixos de neu rècord o que se situen entre els dos o tres anys amb més neu. Per exemple, a Sorteny ara mateix encara queden uns tres metres de neu. I les imatges de satèl·lit mostren que l’extensió de la cobertura de neu als Pirineus també és superior a la mitjana. Els experts apunten que la situació ara per ara és similar a la de l’any 2013, inclús se superen els gruixos de fa cinc anys en alguns punts del país. Aquell any, un episodi de pluges a principis de juny va arribar a provocar el desbordament del riu Garona a la Vall d’Aran amb les conseqüents inundacions. Per això, des de Protecció Civil insisteixen que caldrà estar alerta a la previsió meteorològica sobretot de cara al maig.

De moment, la situació continua sent complicada a alta muntanya per les allaus que es desencadenen amb certa freqüència. Tal com va recordar Areny, cada dia baixen allaus de mida considerable i en zones de pendent s’estan observant esquerdes en el mantell nival cada cop més grans que poden arribar a fer fins a sis metres.