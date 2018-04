Sang i il·lusió s’agafen de la mà

«Vaig animar-me a donar sang quan vaig trobar-me que dos membres de la meva família van necessitar transfusions i trasplantaments», va reconèixer una dona al voltant de la quarantena mentre menjava un dolç per recuperar forces després de l’extracció. Ella ja és donant habitual des de fa anys i no falla mai en les convocatòries andorranes. Ahir va participar un cop més a la Marató de sang que organitza la Creu Roja i que enguany arribava a la seva quarta edició amb l’objectiu de superar les 437 donacions de l’any anterior i arribar al mig miler.

«Tenim el bon temps a favor i la ciutadania andorrana és molt col·laborativa», va destacar la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que era present en l’acte d’inauguració i va ser l’encarregada, juntament amb el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, d’activar el comptador de donacions, que a les set de la tarda –una hora abans del tancament de la jornada– ja rondava les 370.

A primera hora, per una sala Àgora transformada per un dia en un circuit hospitalari, els donants anaven passant escalonadament. «Hi ha molts habituals, que venen perquè ja saben que es fa la donació, però també veiem algunes cares noves; aquest matí per exemple ha entrat un matrimoni de fora i en edicions anteriors fins i tot hem tingut alguns turistes», va explicar una de les voluntàries que s’ocupava de rebre i mantenir informats els donants.

La sang recollida al llarg de la jornada es destina al Banc de Sang i Teixits de Catalunya

La seva il·lusió i la dels organitzadors de la Creu Roja contrastava amb el clima que sovint es respira dins d’un hospital. «La gent que ve per primera vegada sí que entra una mica espantada, però evidentment ve predisposada i si cal nosaltres la tranquil·litzem», va apuntar una de les dones que s’encarregava de revisar els formularis que han d’omplir els donants abans d’iniciar tot el procés. «De fet, els que venen i no poden donar sang, sigui perquè tenen més de 65 anys o pateixen alguna malaltia crònica, solen marxar empipats i decebuts», va ressaltar Lluís Dejuan, voluntari de la Creu Roja.

Les donacions es destinen al Banc de Sang i Teixits de Catalunya –amb seu a Barcelona– i, segons va explicar una de les doctores presents, des d’allà el contingut es redistribueix als diferents hospitals del territori en funció de les seves necessitats. «A tots els pacients se’ls treu pràcticament mig quilogram de sang, però després s’ha d’analitzar als laboratoris per garantir la seguretat transfusional», va aclarir. El director de la Creu Roja, Jordi Llansó, va subratllar que l’entitat catalana «ens dona suport logístic, tècnic i humà i de moment està funcionant; no creiem que s’hagi de canviar el format perquè és un èxit any rere any».

I així va quedar demostrat amb la jornada d’ahir, on molts habituals i algunes cares noves van passar a donar sang sobretot per solidaritat. «Les donacions són altruistes i anònimes, no entenen de raça, color ni religió; són per donar vida», va sentenciar Dejuan.