Es posen a prova

Aspiracions i necessitats ben diferents les que tenen el BC MoraBanc Andorra i RETAbet Bilbao. Mentre que els del Principat requereixen victòries per continuar mantenint les opcions de ser als play-off, els bascos desitgen trencar la dinàmica actual que segueixen, que els està complicant greument la vida i fins i tot pateixen per mantenir-se a la Lliga Endesa una temporada més, per a un equip acostumat els anys anteriors a disputar Copa del Rei, play-off i competició europea.

La situació dels biscains és complicada. Fregant els llocs de descens, semblava que reaccionaven imposant-se a Miribilla a l’Herbalife Gran Canària, però en un partit vital com el que es presentava el cap de setmana passat a Badalona davant el Divina Seguros Joventut, van disputar un partit desastrós, perdent no només amb un rival directe, sinó també l’average. «És un equip amb problemes, amb molta necessitat de victòria, un club que porta molts anys a la competició, que no està acostumat a trobar-se en una situació com la d’aquest any i que té una afició que omplirà Miribilla i tibarà molt. Té una sèrie de jugadors que tenen molta experiència en jugar aquest tipus de partits», comenta el tècnic del MoraBanc, Joan Peñarroya, assenyalant que les circumstàncies comporten que «lluitarà fins al final per aconseguir la victòria perquè per a ells és vital». I més tenint en compte que «venen de fer un partit molt dolent» i això «encara els fa més perillosos».

Peñarroya: «Hem de donar un pas endavant respecte els tres últims partits jugats fora de casa, que sense ser dolents ens ha faltat un punt»

Als darrers desplaçaments el conjunt andorrà suma derrotes. En aquest sentit, «hem de donar un pas endavant respecte els tres últims partits jugats fora de casa, que sense ser dolents ens ha faltat un punt, un moment de partit en el que vam permetre que el rival portés la iniciativa». Arriba un instant del curs on «tothom ara es juga molt i fer-ho fora de casa i guanyar en aquests moments és molt complicat». Amb tot el que es porta arrossegat aquesta campanya, els equips necessiten tirar en tots els aspectes per tal de derrotar al rival de torn: «En aquests moments de temporada físicament tothom arriba justet perquè hi ha càrrega de partits i entrenaments, i el nivell d’exigència física en una competició com la nostra és molt dur. Però el més important és com encares aquests partits a nivell mental. Aquesta és la base».

Ratxes oposades

Les condicions en què arriben els dos conjunts és molt diferent. Oliver Stevic subratlla que el Bilbao «està en un moment difícil. Està jugant cada partit per guanyar i jugar la pròxima temporada a la Lliga Endesa. Però per l’altra banda per a nosaltres també és molt important, perquè en cada partit estem un pas més proper al nostre objectiu, que és ser als play-off». El pivot serbi destaca les opcions de triomf que ha tingut el MoraBanc als darrers enfrontaments a domicili, que es van escapar. «En tots els partits hem tingut un moment dolent, sense concentració amb moltes pèrdues seguides» que van condemnar a perdre. Considera que els bascos «poden perdre més que nosaltres» en cas d’acumular una derrota.

Sense oblidar

Perdre contra la Penya de 28 punts i tenir l’average en contra amb els verd-i-negres va fer mal al Bilbao. Un dels homes de negre, Pere Tomàs, no dubta en admetre que «vam fer el pitjor partit que podíem fer a Badalona. A nivell de resultat vam perdre de manera doble, per l’average. Però ja és passat i tot i que de fora es veu molt malament, encara depenem de nosaltres mateixos. Queden sis finals i s’ha de morir per intentar salvar la temporada». La jornada anterior havien estat capaços de superar a tot un Gran Canària, que va donar nous aires, però a Badalona «vam començar el partit molt malament en atac, ens vam bloquejar», que va suposar que deixessin «veure la nostra por al rival i això mai es pot fer. Ho van olorar i ens van matar». El matx «va ser un desastre, però ja és passat».

Se centra en el present i davant el MoraBanc es presenta un duel «a vida o mort, és així. I més aquí a casa», i espera que l’equip respongui als seguidors, que preparen un autèntic infern a Miribilla: «Quan equip i afició estem tots a una la cosa canvia i ens fem forts». La dolorosa derrota a Badalona espera que estigui superada, però tenint-la ben present per a que no es produeixi uns circumstància similar. «Som professionals. S’ha d’intentar no oblidar-ho, perquè és bo recordar quan has estat malament per a que no es torni a repetir, però no hem de pensar que ara som tant dolents», pel que intentaran «tornar a jugar com un equip» per assolir l’objectiu. Si al Gran Canària, que es troba en places de play-off, van ser capaços de superar-lo, amb els andorrans esperen fer-ho també. «Són equips que s’han establert a la part alta de la taula, individualment jugador per jugador són plantilles de molta qualitat», exposa. Tomàs planteja que davant el MoraBanc «serà un partit molt difícil. Hem de jugar el nostre cent per cent, demostrant que fent-ho podem competir contra qualsevol equip».