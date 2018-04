El SAAS garanteix «l’aplicació estricta» del protocol per a violacions

El SAAS ha volgut garantir que l’actuació en el cas de la dona que ha denunciat una presumpta violació per part d’un bomber va ser «amb l’aplicació estricta del protocol». Així ho va afirmar ahir el director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet, que també va explicar i mostrar el protocol que se segueix en aquests casos. En aquest sentit, malgrat que des de l’ADA es va qüestionar l’actuació i es va avisar que es presentaria una queixa per la quantitat de vegades que la denunciant va haver de repetir el què li havia passat i pel nombre de persones que hi havia dins el box on se la va atendre, Martínez Benazet va explicar que «el què puc dir és que no tenim cap queixa, ni de la pacient ni de l’ADA, per això no s’ha obert cap expedient informatiu». Ara bé, va deixar clar que «si ens arriba aquesta queixa, obrirem l’expedient i sabrem què va passar aquell dia en aquell box». I és que el procés d’estudi d’una queixa inclou un seguit de passos com demanar un informe al cap de servei, un altre al coordinador d’infermeria i d’aquesta manera s’arriba a saber qui hi havia dins de l’habitació.



Ara bé, els darrers dies s’ha posat molt en qüestió el protocol que s’ha de seguir en aquests casos, i més, després que des del mateix hospital s’assegurés que el document no era públic. Ahir, finalment, el director assistencial del SAAS va posar-lo sobre la taula i EL PERIÒDIC el va poder veure, assegurant que malgrat que es pot consultar no es publicita perquè «són documents que tenen un abast que va més enllà del SAAS, han de regular una actuació transversal» i que «són documents que no els ha treballat directament el SAAS, sinó que s’han treballat des de Govern». Amb tot, considera que no hi ha d’haver problemes per fer pública una guia orientativa però que en tot cas és responsabilitat del Govern.

Res a amagar

De la seva banda, també va parlar de la qüestió el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, que va assegurar que «són públics però tampoc és qüestió que s’espargeixin i es munti un debat polític sobre els protocols», afegint que «no hi ha res a amagar». De la mateixa manera va defensar que «el SAAS ha fet la feina com calia» i va reiterar que si cal, els protocols es poden «analitzar i revisar».



Així doncs, l’hospital disposa d’un protocol del 2001 que parla sobretot de violència domèstica, si bé també inclou les agressions sexuals. Alhora, es disposa de l’esborrany de la guia de col·laboració en casos de violència de gènere i domèstica que s’està acabant d’enllestir i per tant està pendent d’aprovació. Tot així, el doctor va indicar que «ja se segueixen les recomanacions d’aquest document que estan resumides en un document que recull el circuit urgent amb pacients amb sospita de violència domèstica». Aquest circuit defineix que el triatge ja està basat en el Model Andorrà de Triatge (fet que també es recull a la guia) i que a través d’un programa informàtic, els professionals de salut poden acotar la situació de la víctima. Així cal detallar si la pacient presenta alteració psicològica o no, si és assetjament o violació, si fa menys de quatre hores de la violació, més de quatre o més de 12, entre d’altre paràmetre, i al mateix temps dona les recomanacions sobre com tractar la persona creant un ambient de confidencialitat i de confiança.



Un cop superat el triatge, doncs, segons la guia, la pacient és traslladada al box 8. «El tenim destinat a aquests casos perquè és el que està preparat per si s’ha de fer una exploració delicada», va indicar Martínez Benazet. Un cop allà s’avisa al forense. «Ell dirigeix l’actuació i nosaltres posem els recursos que ens demana: infermeres, ginecòlegs, professionals de salut mental, etcètera», va detallar.



I segons el director assistencial del SAAS, «aquest protocol es va aplicar». És més, va afegir que havia parlat amb el metge que va atendre la dona «i em va dir que havia trucat a la forense i aleshores aquesta li va dir que no la visitaria personalment perquè la presumpta agressió s’havia produït una setmana abans i que com que havien passat molts dies no tenia massa sentit buscar restes biològiques» perquè difícilment es podran trobar. Preguntat sobre si és correcte fer l’atenció via telefònica, va assegurar desconèixer-ho. «La forense va actuar segons va creure i no vull posar en dubte la seva actuació. Se la va avisar i va fer les actuacions», va insistir.



Pel que fa a la presència d’un infermer en pràctiques, va exposar que el funcionament normal és «informar i demanar permís al malalt». Amb tot, va voler deixar clar que «la sensibilitat del SAAS per aquest tipus de situacions és la que ha de ser, que és molt alta». Per exemplificar-ho va anunciar que el proper dia 10 de maig 15 professionals del SAAS assistiran a una formació sobre violència sexual que ha organitzat el Ministeri d’Afers Socials.