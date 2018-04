Un darrer quart excel·lent del MoraBanc trenca Miribilla (72-82)

El RETAbet Bilbao ha estat un rival molt dur aquest diumenge pel MoraBanc perquè ha anat a rebentar el conjunt del Principat. L'equip local ha intentat la victòria fins al darrer minut però una bona remuntada liderada per Vlado Jankovic i Andrew Albicy a la segona part ha permès aconseguir la 17a victòria en aquesta Lliga Endesa.



El partit ha començat entre molts crits des del primer moment, amb una afició molt conscient de tot el que estava en joc. Miribilla creia en la permanència i la victòria. Els locals han estat molt inspirats i creatius en el primer quart mentre al MoraBanc li ha faltat un poc d'esperit per estar al cent per cent. Ha estat molt igualat tot i que als de Joan Peñarroya els hi ha faltat el ritme marca Andorra. D'aquesta manera, el rival ha aprofitat els petits errors i els rebots per posar-se vuit punts per davant en aquest primer moment.



En el segon quart, han mantingut el foc a discreció però el MoraBanc ja havia començat la reacció. Els triples i la qualitat del conjunt del país han permès retallar distàncies en el matx. L'equip ha ressorgit del primer quart esperant que no es posés en pràctica el que porta succeint en els darrers partits que han perdut: el segon quart és el més bo però s'acaba amb un mal resultat. Amb aquesta situació, l'encontre se n'ha anat a la mitja part amb un resultat de 37 a 35.



La segona part ha començat amb empat. En aquest moment, per fi, el MoraBanc ha posat la directa i ha estat precisament Andrew Albicy qui ha aconseguit posar a l'equip per davant. La seva defensa ha crescut i ha superat els moments complicats que s'estaven patint. La xerrada de Peñarroya als vestuaris deu haver estat bona perquè l'equip ha aparegut a Miribilla renovat. Malgrat això, el Bilbao no s'ha rendit en cap moment i s'ha sabut mantenir en el partit. Al final, el resultat ha estat de 61 a 60 després de no haver fet la millor labor en defensa.



En els darrers deu minuts, tot estava per decidir. La 17a havia d'arribar. I així ha estat amb un parcial de 0 a 11 al principi de l'últim quart. Jankovic, Fernández i Shurna han estat els encarregats d'anotar en un tres i no res. Després, Walker ha marcat un altre triple que ha situat deu per davant en el marcador als de Joan Peñarroya, distància que s'ha aconseguit mantenir fins al final. La millor versió de l'equip ha aparegut en el moment ideal, fet que ha implicat que els bascos es desconcentressin. De fet, el Bilbao havia d'anar a totes i ha apostat pel joc brut i per aturar el joc. Per altra banda, ha estat en aquest moment quan una petita picabaralla entre dos jugadors ha acabat amb Jaime Fernández expulsat, que ha entrat a pista per calmar la situació mentre estava a la banqueta.



Finalment, el MoraBanc ha fet callar el Bilbao Arena amb una punyalada mortal a un lluitador equip que ara ho tindrà molt difícil per mantenir-se a la divisió daurada. Però pels andorrans la situació és òptima: ja tenen el seu rècord a la Lliga Endesa de 17 victòries i estan més a prop que mai del cel.

En aquest sentit, Joan Peñarroya pensa en els play-offs i després del duel, ha tornat a recordar que es va "partit a partit" però que "l'equip no ha de renunciar a res, no s'ha de relaxar i ha de ser ambiciós". "Hem de millorar les nostres situacions i hem d'anar cap amunt, els jugadors estan amb gas i espurna", explicava.