Marsol justifica l’elevat nombre d’empleats pels serveis a assumir

Els dirigents del Comú d’Andorra la Vella van reconèixer davant dels observadors del Congrés de Poders Locals i Regionals que van visitar el país el 2017 que la corporació està sobredimensionada i que el 45% del pressupost es destina a pagar les nòmines. Una situació, que segons recull l’informe de l’organisme del Consell d’Europa els agradaria corregir, però no poden «perquè donem molts serveis, tenim moltes coses». La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va explicar que la qüestió havia sorgit en el marc d’una conversa sobre la capitalitat. «Tenim tant personal perquè estem donant serveis de caràcter nacional», va afirmar, exemplificant-ho amb l’Institut d’Estudis Musicals, l’estadi nacional, o la piscina olímpica dels Serradells. «Tot això és personal que paga el comú per donar serveis de caràcter nacional que el Govern no assumeix», va indicar, admetent això sí, que «són serveis que s’han de donar».



Així doncs, va deixar clar que el plantejament es va fer en aquest sentit. «Al comú semblem sobredimensionats però donem una sèrie de serveis que afecten el número de personal que tenim», va assegurar. Ara bé, va remarcar que «puc dir que no estem incrementant el nombre de funcionaris. No l’hem apujat, l’hem rebaixat», exposant que s’està sobre els 450 empleats (en el moment de l’informe dels poders locals la xifra era de 478). Tot i les dificultats va destacar que és un dels àmbits en què posen més esforços. «Hi ha llocs que es poden deixar de cobrir quan hi ha baixes o jubilacions, però intentem reorganitzar-nos internament per evitar engreixar més el cos de funcionaris».

Nova llei

I quan se li pregunta quina ha de ser la solució per aquest problema, és clara: «que el Govern faci una llei que reconegui la capital i que ens doti d’una partida pressupostària per poder afrontar aquests temes». La reivindicada capitalitat, doncs, que a més consideren més que avalada després de les recomanacions fetes, justament, en el mateix informes del congrés de poders locals. La fórmula permetria, segons Marsol, que «els ciutadans de la parròquia tinguessin alguna compensació, ja que són els que paguen».



La mandatària d’Andorra la Vella va reiterar que «com que no ens accepten que la població té més necessitats que el territori a l’hora de repartir les transferències, estem obligats a buscar una altra sortida». I va insistir: «la sortida que funciona i que el Consell d’Europa ens ho ha dit, és tenir una llei específica dotada d’una partida pressupostària del Govern. Llavors potser els ciutadans d’Andorra la Vella no serien uns dels que paguen més tributs del país». Així doncs, si el comú pogués sumar una nova entrada de diners per fer front als costos d’aquests serveis, com és també el personal, la partida de salaris del pressupost es veuria reduïda els diners es podrien destinar a altres inversions. «Donar aquests serveis és el que fa que tinguem tants funcionaris comparat amb altres comuns».

Opinió dels consellers

La reivindicació sobre la capitalitat, fa temps que la fa Marsol. També durant el debat sobre les transferències. I quan es va donar a conèixer l’informe del Congrés de Poders Locals i Regionals ja va sortir per reclamar aquesta llei que els pugui dotar de més diners. Ara bé, per ara sembla que ningú té massa pressa per escoltar-los. Recentment ha mantingut reunions amb alguns consellers generals i «els he demanat si faran la llei, però em diuen que ara tenen molta feina i que en tot cas seria per a la pròxima legislatura», va manifestar, afegint que així i tot, «continuarem insistint, encara que no tenim molts mitjans». Va detallar que caldria que el Govern fes un projecte de llei, que des del Consell sortís una proposició «o que ens ajuntem tres comuns i fer una proposició, però ho veig difícil». Amb tot, confia que l’any que ve pugui ser una realitat.